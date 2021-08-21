Заводская повариха из Новосибирска покорила «ТикТок» — видео с нарезкой лука собрало 6 млн просмотров

— Как-то по заявкам своих подписчиков я сняла для них видео квартиры, в которой живу. Каково было их изумление, когда они увидели простоту моего быта и были удивлены, что у меня нет стиральной машины. Не могу пока себе позволить такую покупку, вот и стирала руками всегда, справлялась. Но ведь они решили подарить мне машинку, — со слезами счастья на глазах рассказывает сибирячка.



Так она стала обладательницей стиральной машины стоимостью в свою зарплату. Теперь у Романовой стало больше времени для общения со своей аудиторией.



Как и на всех популярных блогеров, на Женю Романову свалились предложения о рекламе. Предлагали в основном бартер, говорит сибирячка. Из Узбекистана ей прислали нож, который она прорекламировала у себя в «ТикТоке». Халат присылали, парфюм.



— Это были ‎духи Fleur Narcotique, которые в магазине стоят 25 тысяч, я не могу сама себе такие позволить. Мне прислали флакон 100 мл . Потом прислали масляные духи от Victoria Secret. Потом стали предлагать деньги за рекламу. Спросили, сколько я беру за рекламу, я говорю: 500 рублей. Потом я уже узнала, что за это берут совсем другие деньги. Тем более у меня живая аудитория. И я могла бы брать за рекламу не меньше 10–15 тысяч и обогатиться. И сейчас, когда мне предлагают, я беру не больше 1–2 тысяч. А могла бы обогатиться со своим количеством подписчиков, но брать больше мне мешает скромность. Да и новичок я еще в «ТикТоке», — опустила глаза фуд-блогер.

Евгения рассказала, как много раз и довольно настойчиво ей предлагали за «хорошую плату» рекламировать гадалок, но она принципиально отказалась, чтобы потом «не краснеть перед своими подписчиками за чужой обман».



Мужчины обращают внимание, но до ЗАГСа не доводят

Кроме рекламы сибирячке поступили предложения о работе. Несколько новосибирских кафе и ресторанов хотели заполучить повара-звезду, но Евгения Романова отказалась.



— Новосибирские рестораны меня приглашали работать поваром, но это не мое. Я люблю готовить без изысков, простое и доступное. Оформлять красиво я смогу, но мне неинтересно. Люблю кормить людей «навалил, так навалил», они кушают и довольны. Предложили работать поваром на Дальнем Востоке с зарплатой 75 тысяч, а недавно в Сургут подписчики позвали в свое кафе. Хотя предложения и привлекают своей зарплатой, я пока не готова никуда уезжать из Новосибирска. Здесь и друзья, и родные под Новосибирском живут. Зарплата, конечно, прельщает. Сейчас я получаю 25 тысяч, за аренду квартиры отдаю 14. Катастрофически не хватает, но в будущем надеюсь зарабатывать больше и собственным жильем обзавестись.



Вместе с популярностью фуд-блогера на сибирячку обрушилось и внимание мужчин. Кто-то пишет ей в соцсетях, говорит комплименты. Кто-то дарит виртуальные подарки. А кто-то предлагает руку и сердце.



— Недавно пришло СМС на телефон «Муж нужен?», «Могу поработать у вас дегустатором». Странный, конечно, сам написал, а потом сам исчез. В «ТикТоке» пишет мужчина из Израиля, зовет к себе. Говорит, если бы границы были не закрыты, купил бы билет в один конец, забрал бы вас, — рассказывает Евгения.



Романова призналась, что после развода отношения с мужчинами не получаются. И дома каждый вечер ее ждет кот и четыре стены, которые давят.