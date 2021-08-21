Заводская повариха из Новосибирска покорила «ТикТок» — видео с нарезкой лука собрало 6 млн просмотров

Повар из Новосибирска сняла нарезку лука на видео и прославилась
В мгновенье ока
«Мне нравится кормить людей, видеть, как они улыбаются»
Популярность 36-летней Евгении Романовой принес ролик, в котором она нарезает лук. Видео стало вирусным и принесло ей шесть миллионов просмотров в «Инстаграме» за ночь.
— Был субботний день, и я решила по просьбе подписчиков снять на видео способы нарезки лука. Ролик выложила в «Инстаграме» и «ТикТоке». Утром проснулась, а у меня куча неотвеченных звонков от друзей и знакомых. Перезваниваю, а мне говорят: «Женька, видела, что происходит у тебя в "ТикТоке" и "Инсте"?» Открываю, а там сотни сообщений от незнакомых людей. Прочитав первые пять, поняла, что дело в видео с луком. Смотрю — 6 миллионов просмотров. А количество подписчиков выросло в 60 раз! За ночь 60 тысяч подписчиков стало, — смеется Евгения.
Сейчас сибирячка вспоминает это с улыбкой, а в тот день ее била дрожь. Она целый день металась по квартире с телефоном в руках, не верила, что это произошло с ней, отвечала всем подписчикам на сообщения.
— Тогда было 3 тысячи сообщений, я смогла ответить только 2 тысячам. Брат зовет гулять, а я не могу, мне ж нужно людям ответить. Оставить без ответа — это ж неуважение. Так меня воспитали родители, — говорит собеседница.
Женя Романова родом из маленького села в Мошковском районе, из самой обычной семьи работяг. Родители оба очень хорошо готовят, и Женя с детства мечтала стать поваром.
После окончания школы нужно было учиться дальше, и одноклассники разъехались кто куда. Оплачивать учебу в большом городе родителям Жени было не по карману, поэтому на семейном совете было принято решение учиться в единственном в Мошково училище — и финансово под силу, и к отчему дому поближе.
По иронии судьбы в единственном учебном профессиональном заведении оказалось только две специальности: тракторист и повар. Жене Романовой было предначертано стать поваром.
— С детства мечтала научиться вкусно готовить и кормить людей. Когда была совсем маленькой, вместо игр в песочнице «готовила» из грязи в огороде, импровизировала. Мне нравится кормить людей, видеть, как они улыбаются, довольные, — рассказывает Романова.
Отучившись два года в училище, Евгения приняла предложение руководства и осталась преподавать поварское искусство своим бывшим однокурсникам. Но через три года девушка поняла, что надо выходить из зоны комфорта и устраивать жизнь в большом городе.
Перебравшись в Новосибирск, она устроилась поваром в одну из городских больниц и вскоре вышла замуж. Но, как часто бывает, отношения не сложились, супруги расстались, и девушка в очередной раз начала жизнь с чистого листа.
Пришлось поменять несколько мест работы, прежде чем попасть в заводскую столовую. Вот тут-то и начались кулинарные приключения девчонки из деревни.
Истинный повар должен чувствовать руками, что он готовит
Работая в столовой, Женя завела страницу в «Инстаграме» — туда она иногда выкладывала рецепты и видео приготовления различных блюд. А потом освоила ставшую популярной соцсеть «ТикТок». Сначала просто смотрела, как другие пользователи ведут блоги, что и как публикуют, наблюдала. О том, чтобы самой вести блог, даже не думала. Как-то раз она разделывала много печени на обед для заводских и решила снять процесс на видео.
— Я сделала это без задней мысли, была без перчаток, без головного убора, разделала эту огромную говяжью печень килограммов на 5, сняла на видео и скинула в «ТикТок». И тут понеслось. «Такая-сякая, ты как работаешь, без перчаток и головного убора!!!» Я хочу вот что сказать: истинный повар работает без перчаток — он должен чувствовать руками всё, что делает. Мы, повара, моем руки чаще, чем кто бы то ни было. Даже чаще, чем хирург. Очень много негатива было. Я психанула — очень близко к сердцу всё принимаю.
После атаки хейтеров Женя выбросила из головы мысли выкладывать видео в соцсети и снова стала наблюдать за другими блогерами.
Однако подруги поддержали ее начинания и настояли на ведении блога. Той давалось это со скрипом.
— Я с интернетом на «вы», да и времени это много занимает. А потом помаленьку начала снимать и выкладывать. И снова посыпалась критика, хейтеры не стеснялись в своих высказываниях и не скупились на красное словцо. Я столько слез пролила — очень мнительный человек. И оправдывалась перед ними. Потом думаю: эти диванные критики сами ничего не делают, а только и могут, что обливать грязью других людей. И мои подписчики поддержали, начали просить новые видео.
Утро новосибирского фуд-блогера начинается не с кофе
Несмотря на критику и хейтинг, сибирячка продолжала вести свой блог — в день удавалось выложить по одному-два видеорецепта.
Тогда-то нарезанный лук и сделал сибирячку звездой «ТикТока» и «Инстаграма».
Подписчики стали просить всё больше и больше рецептов, а Евгения Романова снимала, как только появлялась свободная минутка.
— Я на работе с
Завтрак у заводских начинается с
— Завтраки, как и обеды, не должны быть однообразными, поэтому чередуем.
В 11:30 работников завода уже ждут на обед. Кормить за раз приходится 50–60 человек. И это немного, говорит повар, до пандемии их было около 200 человек.
— Обед начинаю готовить еще с 6 утра. Если в меню котлеты, то готовлю полуфабрикаты с вечера. Так как сегодня не успела приготовить, торопилась к вам, то завтра буду готовить всё из-под ножа, — улыбается сибирячка.
Стиральная машинка была лишь мечтой
Сейчас у фуд-блогера в «Инстаграме» 115 тысяч подписчиков, а в «ТикТоке» их в три раза больше. Аудитория состоит как из хейтеров, так и из позитивных и отзывчивых людей. Недавно они преподнесли своему кумиру шикарный подарок.
— Как-то по заявкам своих подписчиков я сняла для них видео квартиры, в которой живу. Каково было их изумление, когда они увидели простоту моего быта и были удивлены, что у меня нет стиральной машины. Не могу пока себе позволить такую покупку, вот и стирала руками всегда, справлялась. Но ведь они решили подарить мне машинку, — со слезами счастья на глазах рассказывает сибирячка.
Так она стала обладательницей стиральной машины стоимостью в свою зарплату. Теперь у Романовой стало больше времени для общения со своей аудиторией.
Как и на всех популярных блогеров, на Женю Романову свалились предложения о рекламе. Предлагали в основном бартер, говорит сибирячка. Из Узбекистана ей прислали нож, который она прорекламировала у себя в «ТикТоке». Халат присылали, парфюм.
— Это были духи Fleur Narcotique, которые в магазине стоят 25 тысяч, я не могу сама себе такие позволить. Мне прислали флакон
Евгения рассказала, как много раз и довольно настойчиво ей предлагали за «хорошую плату» рекламировать гадалок, но она принципиально отказалась, чтобы потом «не краснеть перед своими подписчиками за чужой обман».
Мужчины обращают внимание, но до ЗАГСа не доводят
Кроме рекламы сибирячке поступили предложения о работе. Несколько новосибирских кафе и ресторанов хотели заполучить повара-звезду, но Евгения Романова отказалась.
— Новосибирские рестораны меня приглашали работать поваром, но это не мое. Я люблю готовить без изысков, простое и доступное. Оформлять красиво я смогу, но мне неинтересно. Люблю кормить людей «навалил, так навалил», они кушают и довольны. Предложили работать поваром на Дальнем Востоке с зарплатой 75 тысяч, а недавно в Сургут подписчики позвали в свое кафе. Хотя предложения и привлекают своей зарплатой, я пока не готова никуда уезжать из Новосибирска. Здесь и друзья, и родные под Новосибирском живут. Зарплата, конечно, прельщает. Сейчас я получаю 25 тысяч, за аренду квартиры отдаю 14. Катастрофически не хватает, но в будущем надеюсь зарабатывать больше и собственным жильем обзавестись.
Вместе с популярностью фуд-блогера на сибирячку обрушилось и внимание мужчин. Кто-то пишет ей в соцсетях, говорит комплименты. Кто-то дарит виртуальные подарки. А кто-то предлагает руку и сердце.
— Недавно пришло СМС на телефон «Муж нужен?», «Могу поработать у вас дегустатором». Странный, конечно, сам написал, а потом сам исчез. В «ТикТоке» пишет мужчина из Израиля, зовет к себе. Говорит, если бы границы были не закрыты, купил бы билет в один конец, забрал бы вас, — рассказывает Евгения.
Романова призналась, что после развода отношения с мужчинами не получаются. И дома каждый вечер ее ждет кот и четыре стены, которые давят.
«Мы с Даней Милохиным разные»
Сибирячке неоднократно предлагали поучаствовать в различных телешоу на федеральных каналах, но Евгения Романова отказывалась.
— Отказала в участии в «Давай поженимся», в «Модном приговоре», «Мужское / женское». Но вот Андрею Малахову не смогла отказать. Позвонила его редактор, уговаривала, рассказала свою историю, которая похожа на мою. Четыре года назад она прилетела из провинциального городка на «Давай поженимся» и осталась в Москве, стала работать на телевидении. Меня это подкупило, но я призналась, что финансово не потяну. Команда Малахова оплатила мне и моей подруге перелет и проживание в Москве.
Это был первый полёт сибирячки. Запись передачи, в которой удалось поучаствовать новосибирскому фуд-блогеру, происходила в конце декабря прошлого года. Там она впервые встретилась с российскими звездами кино и эстрады.
— Я воочию увидела Александра Панкратова-Черного, Клару Новикову, Алену Свиридову. Тема передачи была «Школьники-миллионеры бросают вызов звездам шоу-бизнеса». Блогеры настолько все разные. Взять хотя бы Даню Милохина — я и он абсолютно разные. У него миллионы подписчиков, своя аудитория, у меня своя. Вел он себя, скажу честно, как дурак. Клара Новикова хотела уйти со съемок, говорит: «Андрей, ты куда меня привел?!» Блогеров было много, и среди них много фриков. Наверное, сейчас они востребованы, — говорит собеседница.
Москва произвела на Евгению Романову неизгладимое впечатление. Хоть времени на прогулки было мало, но сибирячка успела побывать на Красной площади.
«Покупаю шаурму, но есть одно но»
К слову сказать, вне работы Евгения готовит крайне редко — в будние дни хватает перекусов на работе. А дома ждет ее только Локи — кот, которого она приютила год назад.
— Всегда хотела себе рыжего кота, но тут наткнулась на объявление — отдавали кота и кошку. Я забрала кота, он абсолютно черный, и имя у него Локи — в честь бога хитрости и обмана в скандинавской мифологии. Он очень шкодливый. Вечерами мы с ним ходим гулять, он непокорный, у него своя жизнь, за себя постоит. Раньше любил столовскую еду. А как уезжала в Москву, насыпала ему корм кошачий, и с тех пор он перестал есть обычную еду. Теперь я работаю на квартиру, на проезд и на кота. (Смеется.)
В выходные Женя с подругами ходят в кафе продегустировать блюда, приготовленные другими руками. Иногда встречаются у кого-то из них дома, а там уже все трое показывают свое кулинарное мастерство. Все трое — повара.
Блогер говорит, что в семье любят, когда она готовит что-нибудь мясное. Сама же она любит борщ в мамином исполнении и пельмени с квашеной капустой и салом, которыми их баловали в детстве.
— Зачастую хейтеры меня ругают, что якобы порчу продукты. Меня это обижает, но в блок никого не отправляю. Надеюсь, что человек поймет, что нельзя безосновательно оскорблять людей, и исправится. В основном оскорбляют из-за полноты. Но я ничего не могу с этим поделать. Испробовала массу диет, и ничего не помогло. Вдохновляют подписчики, которые признаются в любви ко мне и к тому, что я делаю.
А еще новосибирский фуд-блогер фанатка шаурмы. Иногда она готовит ее для заводских сама, а иногда покупает у профессионалов в этом деле — в специальных киосках.
— Покупаю шаурму, приготовленную чужими руками, но есть одно но — мне нужно видеть, как ее готовят. Прошу всегда об этом, но не все повара на это соглашаются. Тогда я просто ухожу. Мне важно видеть человека, который готовит для меня, как он одет, как двигается, в каком настроении он это делает. То же самое и с другими блюдами. Обязательно надо обращать внимание, с любовью ли повар готовит или нет. От этого зависит не только ваше настроение, но и ваше здоровье.
Ранее НГС рассказал о другом сибирском блогере — Марии Рожковой, которая посвятила аккаунт в «ТикТоке» своему увлечению садом и огородом. Она снимает шутливые и полезные видео для своих подписчиков. Блогер дает советы о современном огороде, делится повседневными вещами и делает смешные видео.