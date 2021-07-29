Сибирячка посвятила свой «ТикТок» огороду — ее советы и шутки собирают сотни тысяч просмотров

Ролики сибирячки про огород в «ТикТоке» собирают сотни тысяч просмотров
Жительница Оби Мария Рожкова посвятила аккаунт в «ТикТоке» своему увлечению садом и огородом. Она снимает шутливые и полезные видео для своих подписчиков. Блогер дает советы о современном огороде, делится повседневными вещами и делает смешные видео. У нее уже 8 тысяч подписчиков, но некоторые ролики достигают сотни тысяч просмотров, а ее аудитория благодарит женщину и смеется вместе с ней.
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— Мы не выращиваем все овощи подряд. Лук, морковку, корнеплоды — я не выращиваю, потому что это у нас доступно в магазинах. А, например, томаты, очень вкусные свои, намного отличаются по вкусу от магазинных, — рассказывает женщина.
«Друзья сына подписаны на меня»
За год до создания «ТикТока» Мария вела страничку в «Инстаграме», которую также посвятила своему хобби.
— «ТикТок» для многих — это соцсеть для подростков. Мы с мужем так не считаем. В «ТикТоке» сейчас много интересного и много профессиональных аккаунтов, где люди о своих профессиях рассказывают, о своих профессиональных увлечениях. В «ТикТоке» у каждого своя лента рекомендаций, то есть ты ставишь лайки на тренды подростков — то у тебя в ленте и будут тренды подростков. Если ты ставишь лайки на какие-то интересные тебе аккаунты, то они будут. Я подписана на аккаунт и огородников, и собаководов. «ТикТок» — это соцсеть, которая набирает популярность, и она уже не только для подростков, — рассуждает Мария.
В видео Марии часто появляется ее муж. Они вместе пьют вино, занимаются огородом, а также он помогает Марии снимать видео.
— Мы оба любим сниматься, оба с чувством юмора. Мы снимались бы больше, но не хватает возможности. Работа занимает время. У меня когда только «ТикТок» появился, бывало такое, что за ночь тысяча новых подписчиков, — рассказала женщина.
И на огороде, и в «ТикТоке» Марии помогает не только муж, но и
— Очень странно для него. Его друзья удивляются. Они подписаны на меня все. Он всем говорит, что мама ведет «ТикТок» и инстаграм. Им интересно, они приходят к нам в гости, сидят в зоне отдыха, — рассказывает Мария.
Некоторые видео собирают сотни тысяч просмотров
Перед тем, как выкладывать «ТикТоки», женщина училась работать в видеоредакторе и изучала алгоритмы соцсети. Помогло то, что Мария до этого уже умела немного монтировать видео для своей страницы в «Инстаграме».
— Навыки нужны обязательно. Уметь пользоваться видеоредакторами, качественно снимать видео, но сейчас всему можно научиться, — делится Мария. Мария планирует усерднее заняться «Инстаграмом» и «ТикТоком» зимой, когда огород «отойдет».
Больше всего просмотров у Марии на видео с советами. Иногда такие видео переваливают за 300 тысяч просмотров. Например, один из роликов о работе измельчителя веток собрал 387 тысяч.
А ролик о деревянных грядках собрал 325 тысяч просмотров.
Мария старается чередовать серьезные видео с развлекательными.
— Про грядки-домики, как выращивать, что можно делать с грядками, как обрезать помидоры. Такие видео с советами точно заходят, люди подписываются, чтобы какую-то пользу найти, и развлекательный контент как сопровождающее, чтобы не совсем серьезный аккаунт был, — рассуждает Мария.
Мария любит делать забавные видео, они поднимают ей настроение во время работы.
— Мне нравится видео, где я подметаю между грядками дорожки, и озвучка: «Ну это же декаданс, это роскошь на грани разорения». Мне самой смешно. Я недавно подметала дорожки снова и улыбалась. То есть современный подход, где-то застелить, но рассказываешь об этом с каким то чувством юмора, — смеется женщина.
А забавное видео о проблеме высоких сугробов возле собственного дома набрало 200 тысяч просмотров.
Подписчики Марии видео регулярно комментируют, а женщина всегда готова вступить с ними в диалог.
— Меня хвалят, говорят, что молодец. С другой стороны, я же живу с соседями, которые так же занимаются огородом, тоже молодые. Поэтому таких трудолюбивых у меня полно, но публичных людей нет, — рассказывает тиктокерша.
Помидоры для красивой картинки. А что еще есть в саду Марии?
Большое внимание в своем огороде женщина уделяет томатам.
— У меня 130 сортов томатов в этом году. Я их как раз подрезаю. Сейчас они еще зеленые. К концу лета это будет очень красиво в теплице. Будут просто такие свисать разные томаты: красные, желтые, черные. Это будет еще интереснее. Томаты не для того, чтобы покушать и законсервировать, а для того, чтобы снять красивый контент. Семена собрать. У меня еще в планах продажа коллекционных семян, — делится Мария.
Помимо огорода Мария с мужем также рассказывают про тандыр, который приобрели в прошлом году.
— Мы рассказываем, как им пользоваться, какое вкусное мясо получается. Тандыр — это альтернатива мангалу. И внешний вид у него классный — в зоне отдыха красиво смотрится и очень вкусно на нем готовить, — рассказывает Мария.
Немного Мария с мужем выращивают и ягод.
— Я бы посадила больше, но нужно много времени ее собирать. Из ягод мы вино делаем. Варенье мы не любим, и наверное сейчас уже не варят варенье — это как-то отошло в прошлое. В прошлом году у нас было малиновое и мы снимали видео малиновое вино под песню. Интересное видео у нас было, когда 15 или 16 бутылок вина в ряд на фоне солнца, оно искрилось в бокалах и мы красиво все сняли в прошлом году, — рассказывает Мария.
Ранее НГС рассказывал, как сибирячка вырастила сад на месте свалки: теперь там цветут сотни видов роз и есть хвойный сад с редкими соснами.