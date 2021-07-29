Сибирячка посвятила свой «ТикТок» огороду — ее советы и шутки собирают сотни тысяч просмотров

Жительница Оби Мария Рожкова посвятила аккаунт в «ТикТоке» своему увлечению садом и огородом. Она снимает шутливые и полезные видео для своих подписчиков. Блогер дает советы о современном огороде, делится повседневными вещами и делает смешные видео. У нее уже 8 тысяч подписчиков, но некоторые ролики достигают сотни тысяч просмотров, а ее аудитория благодарит женщину и смеется вместе с ней.



У 36-летней Марии серьезная работа на производстве, но после нее она возвращается домой, где занимается своим хобби и снимает видео для «ТикТока» под ником «Маруся огородница». В своих социальных сетях женщина пишет, что и огород у нее за дверью, и город под боком. Мария с мужем по-современному подходят к огороду. Они высаживают лишь то, что им интересно.