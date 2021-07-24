Квасим на жаре: слепая дегустация 9 марок кваса — известные бренды не впечатлили (кто же победил?)

НГС протестировал вслепую 9 марок кваса
В городе снова жара, а с ней выросла потребность в прохладительных напитках. Мы решили вернуться к истокам и попробовать выбрать лучший квас. Дегустация проводилась вслепую, в ней приняли участие десять человек с разными вкусами. Результат оказался немного неожиданным: низкие оценки получила вся продукция крупных заводов и известных брендов. Неудивительно, что квас не сразу можно найти в обычном супермаркете. Те, что там продаются, мало кому нужны.
Что мы пробовали
Исторически квасом в России называли слабоалкогольные напитки, полученные в результате брожения любого растительного сырья. Отголоском тех времен, например, можно считать квас из свеклы (beet kvass), который можно встретить в англоязычных странах. Его туда завезли эмигранты, и сейчас он продается как товар для правильного питания. Ведь он получен путем ферментации.
Сейчас в России можно встретить три типа напитков, которые носят это название. Самый распространенный (он темный и сладкий) делается на основе солода, так же как пиво. Реже встречается квас с использованием сухарей (их часто смешивают с солодом) — он больше похож на домашний, который может поставить каждый из нас у себя на кухне.
Третий тип кваса (самый дешевый) представляет собой просто сладкую газировку. Просто вместо синтетической вкусовой добавки «апельсин» или «Кола» в них залили вкусоароматический заменитель кваса. Мы даже не стали пробовать такой и вам не советуем. Купите лучше простой воды или (раз уж хочется чего-то сладкого) честной «Колы».
В дегустации принимали участие 10 человек, которые не видели этикеток бутылок, поэтому могли ориентироваться только на собственные ощущения. Они не знали также, какие именно образцы были выбраны для дегустации в принципе. Кроме общей оценки нужно было оценить пригодность кваса для окрошки. Напитки оценивались по десятибалльной шкале. Цена указана за один литр (вне зависимости от размера бутылки, которую удалось приобрести для дегустации). Указывая состав, мы опускаем воду, сахар и дрожжи, без которых кваса не сделать в любом случае.
«Из одной бочки»
Все промышленные квасы получили в среднем низкие оценки, несмотря на то, что у каждого оказались свои любители, давшие тому или иному образцу по 7–8 баллов. Состав этих квасов практически идентичен. Кроме воды, сахара и дрожжей они сделаны на основе концентрата квасного сусла, к которым в некоторых образцах добавляется еще и регулятор кислотности. Бессмысленно поэтому разбирать каждый напиток в этой группе. Без этикетки, да еще когда пробуешь их друг за другом, появляется ощущение, что все они налиты из одной бочки.
«Силич» («Аб ИнБев Эфес») — 3,2 балла.
«Благодей» («Томское Пиво») — 3,5 балла.
«Андреич» («Бочкари») — 3,6 балла.
«Ржаная корочка»(«Барнаульский пивоваренный завод») — 3,8 балла.
«Русский узор» («Завод Трехсосенский») — 3,9 балла.
Такие результаты неудивительны: во всех этих квасах практически идентичный состав и технология производства, и главным компонентом, отвечающим за вкус, является сахар (как вариант, глюкозный сироп). Конечно, у всех марок могут быть свои почитатели, но разница между ними примерно такая же, как между «Пепси» и «Кока-Колой». Получивший в этой группе лучшую оценку «Русский узор», к слову, просто чуть менее сладкий.
Пить можно
Так уж вышло, что все образцы, получившие среднюю оценку больше пяти, были сделаны с использованием сухарей. То есть примерно так же, как традиционно делают квас дома. Мы специально объединили два этих типа напитков в одной дегустации, чтобы люди могли сравнить их без оговорок и подсказок. В итоге первые четыре места распределились так:
«Бродич» — 5,4 балла.
(54 рубля.)
Состав: сухарная крошка, ржаной ферментированный солод, изюм.
Этот квас по вкусу и аромату ближе всего к домашнему, тому, что можно настоять в банке на кухне. Минус — в нём слишком много взвеси, да и сам вкус слишком резкий. Кому-то это может понравиться, но даже для поклонников домашнего кваса такая резкость может оказаться чрезмерной.
Такой квас хорош в окрошку, где его природная жесткость будет компенсирована другими ингредиентами.
«Казачий», сеть магазинов «Калина-Малина» — 6,1 балла.
(90 рублей.)
Состав: ржаные сухари, солод ржаной ферментированный и неферментированный, изюм.
Довольно ядреный, но хорошо освежающий. Умеренно мутный. Лучше в окрошку. У него более резкий вкус, который хорошо компенсировать горчицей, овощами и сметаной.
«Русский», сети «Бахетле» и «Добрянка» — 6,4 балла.
(85 рублей.)
Состав: ржаные сухари и изюм.
Самый интересный из всей выборки. Во вкусе чувствуется даже какая-то легкая острота, как будто в него добавили хрен или что-то подобное. Однако именно эта яркость не позволила ему занять первое место, оценили ее не все.
Квас вполне универсален, он прекрасно подходит и для окрошки, и просто как напиток в жаркий день.
«Хлебный», сеть магазинов «Фермер-Центр.РФ» — 6,6 балла.
(71 рубль.)
Состав: ржаные сухари, солод ячменный, солод ржаной, изюм.
Самый сбалансированный из выбранных образцов. В нём достаточно кислоты, но ее компенсирует сладость изюма. Квас получился свежим, бодрящим, но мягким, неагрессивным и лучше проявленным «телом» (постарался солод). Он прекрасно подойдет для того, чтобы утолить жажду. Но для окрошки всё же лучше взять что-то более ядреное.
В прошлом году в начале августа мы тестировали вслепую мороженое. Результаты удивили нас самих.