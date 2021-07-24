Квасим на жаре: слепая дегустация 9 марок кваса — известные бренды не впечатлили (кто же победил?)

В городе снова жара, а с ней выросла потребность в прохладительных напитках. Мы решили вернуться к истокам и попробовать выбрать лучший квас. Дегустация проводилась вслепую, в ней приняли участие десять человек с разными вкусами. Результат оказался немного неожиданным: низкие оценки получила вся продукция крупных заводов и известных брендов. Неудивительно, что квас не сразу можно найти в обычном супермаркете. Те, что там продаются, мало кому нужны.



Что мы пробовали

Исторически квасом в России называли слабоалкогольные напитки, полученные в результате брожения любого растительного сырья. Отголоском тех времен, например, можно считать квас из свеклы (beet kvass), который можно встретить в англоязычных странах. Его туда завезли эмигранты, и сейчас он продается как товар для правильного питания. Ведь он получен путем ферментации.