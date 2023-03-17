Алтай в межсезонье: смотрим, чем заняться на Катуни, пока не наехали толпы туристов (и на новый курорт Грефа)

Основным трендом последних пяти-шести лет на Алтае стали так называемые глэмпинги. Название появилось в результате скрещивания слов «гламур» и «кемпинг». Идея в том, чтобы где-то в труднодоступном месте, вдалеке от людей поставить шатры со всеми удобствами (туалет, душ, кровать, ресторанная еда). Как и всякая модная штучка, глэмпинги могут выглядеть местами странновато. Так нередко называют шатры, которые просто проставили на территории базы. Но там, где основной принцип (удаленности от людей) соблюден, путешественники действительно могут получить довольно тонкое удовольствие от сочетания близости дикой природы и бытового комфорта. Ну или как минимум просто иметь базу ближе к более диким и интересным местам. Стоит такое удовольствие, конечно, недешево. Даже сейчас, когда на Алтае куда меньше туристов, в будни подобный шатер будет стоить 10 тысяч рублей в сутки.