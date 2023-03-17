Алтай в межсезонье: смотрим, чем заняться на Катуни, пока не наехали толпы туристов (и на новый курорт Грефа)

Горный Алтай на глазах превращается в зону отдыха национального значения — с соответствующими инвестициями и ценами. Что-то найти здесь можно будет и летом, но если вы хотите иметь выбор, то о бронировании стоит подумать уже сейчас. Обозреватель НГС Стас Соколов съездил туда в короткий тур выходного дня, чтобы посмотреть, чем здесь собираются удивить туристов.
Уже сама по себе дорога на Алтай наглядно демонстрирует разницу климата. Если в Новосибирской области тебя провожают еще засыпанные снегом ели, то в Алтайском крае снег уже начинает превращаться в кашу, а где-нибудь ближе к Майме (село на въезде в курортную зону) путешественников ждет уже и вовсе сухая дорога с остатками снега, которые можно найти только в каких-то затененных ложбинах.
Алтай в последние годы превратился из местной, сибирской зоны отдыха в настоящий национальный курорт. Жителям Москвы, Питера или Красноярска в каком-то смысле даже проще — они же могут прилететь сразу в Горно-Алтайск, сейчас сюда выполняется больше десяти рейсов из семи городов, причем из Москвы летят уже две авиакомпании — S7 и «Аэрофлот». Рейсы из Новосибирска, кстати, тоже есть, так что желающие могут несколько сократить время в дороге. Прямой перелет обойдется от 2000 рублей в один конец и займет чуть больше часа. На машине на это расстояние придется потратить часов семь-восемь (в зависимости от дорожной ситуации).
Обилие туристов привело сюда самые разные деньги. Базы и гостиницы здесь уже построили и продолжают строить как частные инвесторы, так и крупные корпорации. Эпицентром такой инвестиционной активности стал «Манжерок», где настоящий горнолыжный курорт строится на средства Сбербанка при личном внимании руководителя этой структуры Германа Грефа. К имевшемуся уже комплексу из двухэтажных зданий гостиницы в этом году вот-вот добавится огромное здание отеля, выстроенное полумесяцем вокруг нижней площадки подъемника. В будущем сезоне постояльцы смогут отправляться на гору, едва покинув двери отеля.
Нужно заметить, что все без исключения остановочные павильоны, которые довелось увидеть, представляют собой одно сплошное унижение региональных чувств новосибирцев. Как-то алтайцам удается делать простые, функциональные, но опрятные остановочные павильоны даже в отделенных деревнях. У новосибирцев это далеко не всегда получается даже в центре города.
Всё пространство до Чемала застроено (пока с промежутками) базами и гостиницами, количество и размеры которых увеличивается с каждым годом. Эпицентром этого массового туристического безумия давно стал парк в районе Чемальской ГЭС. Сама станция давно не работает, да и плотина водохранилища сейчас, по сути, отсутствует. Но целый городок ларьков и аттракционов замер в анабиозе в ожидании ценителей простых курортных радостей.
Судя по оставшимся с прошлого года меню, цены здесь тоже курортные, далеко не каждое заведение в Новосибирске решится поставить себе такие. Но на отдыхе люди начинают относиться к деньгам легче. Тем более что на общем фоне пицца за 750 рублей никого уже не может шокировать.
Основным трендом последних пяти-шести лет на Алтае стали так называемые глэмпинги. Название появилось в результате скрещивания слов «гламур» и «кемпинг». Идея в том, чтобы где-то в труднодоступном месте, вдалеке от людей поставить шатры со всеми удобствами (туалет, душ, кровать, ресторанная еда). Как и всякая модная штучка, глэмпинги могут выглядеть местами странновато. Так нередко называют шатры, которые просто проставили на территории базы. Но там, где основной принцип (удаленности от людей) соблюден, путешественники действительно могут получить довольно тонкое удовольствие от сочетания близости дикой природы и бытового комфорта. Ну или как минимум просто иметь базу ближе к более диким и интересным местам. Стоит такое удовольствие, конечно, недешево. Даже сейчас, когда на Алтае куда меньше туристов, в будни подобный шатер будет стоить 10 тысяч рублей в сутки.
Другим специфическим (хотя существующим уже довольно давно) алтайским видом туристического жилья можно считать домики с панорамными окнами во всю стену. Даже если они стоят в лесу, это позволяет максимально стереть границу между комнатой и окружающей природой. Но самый лучший вариант — это домики с видом, в них можно в буквальном смысле засыпать под звездами. Не лишаясь при этом всех привычных удобств. Цены на такой ночлег начинаются где-то от 6–7 тысяч рублей за сутки. Но за хороший вид придется доплатить еще пару-тройку тысяч. Главное — не забывать, что с наступлением темноты вы сами в таком доме будете как в аквариуме.
Есть здесь, конечно, комплексы и с вполне традиционными просторными номерами. Яркий пример такого рода — Klever Resort, построенный в свое время новосибирской компанией 2ГИС. Он сочетает относительную удаленность и полный набор благ цивилизации — даже вот сотовая связь здесь работает без перебоев. Правда, и цены здесь уже совсем «альпийские» — самый простой номер обойдется не меньше 15 тысяч рублей.
Но если немного поискать, то можно найти какие-то более экзотические (или просто сравнительно недорогие) места для того, чтобы остановиться. В любом селе вас будут ждать гостевые дома, «усадьбы», предлагающие кров и стол. Алтай большой, и сегодня заработать на туристах здесь пытаются предприниматели самого разного уровня. Так что предложение найдется для путешественников с самым разным уровнем доходов.
Поток туристов дал мощный импульс развитию и сопутствующего бизнеса. По всей Катуни можно видеть конюшни или просто пасущихся в поле лошадей. Конные прогулки — одно из почти обязательных местных развлечений для гостей. Вместе (или рядом) с лошадьми пасутся повсеместные коровы, из молока которых делают местные сыры. Маралов с дороги, конечно, не видно, но маральников, где их выращивают теперь в промышленных масштабах, здесь тоже хватает. В любом ресторане уровня выше среднего вас будет ждать колбаса, шашлык или даже какой-нибудь тартар из марала.
Сами рестораны могут удивить давно не бывавшего здесь человека совершенно недеревенским качеством еды и сервисом. Правда, и стоить такая трапеза будет как в недешевом заведении в Новосибирске. Блюда дороже 1000 рублей не редкость, но даже если довольствоваться чем-то попроще, то вместе с легким салатом и недорогим напитком выйдет не дешевле. Даже обычный лагман в демократичной закусочной в туристической зоне потянет рублей на 300.
А вдоль дороги в сёлах покрупнее выстроились ряды квадроциклов. Двухчасовое путешествие обойдется в 6000 рублей, а короткая получасовая прогулка — в 2000 рублей. Поездка на «буханке» (микроавтобус УАЗ) к Голубым озерам через лес — 3000 рублей. Можете, впрочем, попытаться проделать этот путь самостоятельно, но вам понадобится автомобиль с не меньшей проходимостью.
Тем, кто хочет увидеть настоящий, «дикий» Алтай, стоит потратить в дороге лишние час-два и уехать выше по течению Катуни, где реже будут встречаться уже не просто поселки, а даже люди. Но и в этих местах то там, то здесь вас будут ждать неожиданные открытия. Алтай может только выглядеть безлюдным. На самом деле жизнь здесь продолжается везде. Просто приобретает менее привычные формы.
Одну из здешних достопримечательностей — Ороктойский мост — одновременно можно считать условной границей между Алтаем туристическим, «попсовым» и таким, какой доступен уже для более целеустремленных путешественников. Само это место знаменательно тем, что реку здесь сжимают два скальных массива, из-за чего она становится узкой и максимально глубокой.
При всех недостатках Алтай продолжает оставаться и краем чудес, и местом силы, и всем, чем вы сами сможете его для себя наделить, — здешних красот хватит на всё. Просто путешествие туда теперь стоит планировать заранее и готовиться к нему чуть лучше. Начинать можно уже сегодня.
До Горно-Алтайска из Новосибирска самолетом можно добраться всего за час. Но в самом Горном Алтае лучше иметь машину. Если вы отправитесь туда самостоятельно, стоит по пути заехать хотя бы на несколько часов в Бийск. Район старой застройки расположен там чуть в стороне от основных городских магистралей, так что даже бывавшие там проездом люди могут и не подозревать о существовании здесь настоящего старого города.