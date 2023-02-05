Руины старой Сибири: фоторепортаж из 300-летнего купеческого города с планетарием и платным мостом

Безумно жаль, что, получив такое наследие, сибиряки не смогли им толково распорядиться. Дело даже не в том, что в старом городе полно разваливающихся зданий. Эта часть города в принципе выглядит как какая-то депрессивная зона, где нет ни кофеен, ни баров, ни каких-то интересных магазинов. Как будто создавшие это место люди давно покинули его, а нынешние обитатели в принципе не очень понимают, что им делать со всем этим старьем. Туристов, у которых всё это могло бы вызывать восторг, в городе пока явно недостаточно. А местные жители предпочитают торговые центры.