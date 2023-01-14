Секретные бары, необычный шопинг и музей НКВД — зачем ехать в Томск на выходные и сколько это стоит

Ехать до столицы соседнего региона недолго — 4,5 часа , поэтому я решила выбрать автобус, о чем сильно пожалела: ехали мы в мороз, в автобусе было очень холодно, а от окна невероятно дуло. В итоге в конечную точку я приехала рано утром сильно замерзшая и после отпуска несколько дней потратила на лечение. Обратно уже решила ехать на поезде.



В летнем Томске я была несколько лет назад, и тогда мне город не понравился: запомнился медленным и скучным, но с красивой архитектурой. О зимнем Томске я уже совсем другого мнения. Мы решили не гулять по паркам, а красивые места оценивали, только если они попадались нам на глаза. Зато у нас был культурный план с музеями и интересными барами.