Секретные бары, необычный шопинг и музей НКВД — зачем ехать в Томск на выходные и сколько это стоит

О Томске можно многое сказать. Это и отголосок Питера, и город студентов и университетов, и бывшая столица Сибири. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова была о Томске не лучшего мнения после посещения города в
Дорога и шопинг
Из Новосибирска в Томск можно доехать несколькими способами: поездом, автобусом и с попутчиками. Стоят билеты недорого: автобус —
Ехать до столицы соседнего региона недолго —
В летнем Томске я была несколько лет назад, и тогда мне город не понравился: запомнился медленным и скучным, но с красивой архитектурой. О зимнем Томске я уже совсем другого мнения. Мы решили не гулять по паркам, а красивые места оценивали, только если они попадались нам на глаза. Зато у нас был культурный план с музеями и интересными барами.
Первый день мы потратили на шопинг. То, что редко себе позволяешь в своем городе, можно с удовольствием позволить в соседнем в отпуске. В первую очередь я бы хотела отметить томское отделение секонд-хенда Svalka. Мы ходили по нему, как по музею СССР — для любителей этого времени это будет идеальным местом. В Svalka продают технику, посуду, украшения, картины, книги и, конечно, одежду. Я, например, смогла купить в магазине хорошее пальто за
В Томске вообще много антикварных магазинов в центре города. Например, магазин-музей «Букинист Суздальский» с множеством старых книг. По магазину приятно походить, приговаривая: «О, а эта книга была у моей бабушки» или «А раньше у нас был такой Дед Мороз под елкой».
Для любителей потратить больше денег в Томске есть ЦУМ с тремя этажами люксовой одежды. Томский ЦУМ хоть и не достиг уровня московского, но точно к нему стремится: тут вам и футболки за
Музеи и места для прогулок
Мы решили посетить музей НКВД в Томске и ни капли не пожалели. В подвале исторического здания, где раньше располагалась тюрьма НКВД, рассказывают историю «Большого террора» и его последствий. В Томске, куда ссылали из Центральной части России обвиненных по политическим, национальным и другим статьям, было много жутких и страшных случаев.
В музее рассказывают историю «острова людоедов», восстаний после прихода большевиков и причинах ссылок и расстрелов. Сам музей сделан эстетично и интерактивно: шкафчики открываются, карты выдвигаются из стены, дела можно полистать и почитать. Огромное внимание создатели уделили деталям: аудиогиды, например, имитируют старые телефоны. Вход в музей НКВД стоит
Второй интересный музей Томска больше развлекательный, чем исторический, — музей славянской мифологии. Музей открылся всего пару лет назад. По сути, это коллекция картин современных авторов на славянскую тему. Как утверждают в самом музее, их коллекция — первая такая в России. Сами картины для меня были не такими впечатляющими, но узнать о персонажах мифов было интересно.
В музее, помимо картин современных авторов, есть мечи и самая маленькая матрешка в мире, высотой всего в половину миллиметра. Также в музее постоянно проводятся мастер-классы, но их расписание стоит узнать заранее. Особенно, по моему мнению, музей будет интересен детям: картины яркие, можно примерить шлем и кольчугу и даже поиграть на исторических музыкальных инструментах. Билет недорогой —
В один из интересных музеев у нас с друзьями попасть не получилось — это музей криминалистики Томска, который создали на базе медицинского университета. Как объяснили в университете, чтобы пойти на экскурсию, нужно собрать группу и заплатить
Гуляют зимой самые отчаянные, но в один день нам повезло с погодой. Мы отметили два самых очевидных места для прогулок: набережная и Ново-Соборная площадь. На площади сделали выставку ледяных фигур с отсылками на сказки, есть две горки и каток. И на первый взгляд, очереди там намного меньше, чем на Михайловской набережной Новосибирска.
Барный тур и знаменитые места
В Томске есть несколько крупных сетевых и знакомых для новосибирцев баров: например, «Руки вверх!» и «Клевер». Продолжает работать томский филиал модного новосибирского бара «Коробок», который открылся в начале 2022 года. Средний чек в баре —
Одной из достопримечательностей Томска считается трактир «Вечный зов», который раньше посещали Путин и Меркель. Чтобы посетить этот ресторан, вам понадобится чуть больше денег, но зато вы можете поесть мясо медведя. По крайней мере, так пишут в отзывах в 2ГИС. Мы же с компанией выбрали места попроще и поискали небольшие бары.
В Томске много интересных двориков — некоторые из них украшены граффити, другие пустуют. Ресторанных двориков практически нет, но есть небольшие бары. В одном из дворов, например, прячется бар Dealers — необычное тихое место с четырьмя столиками и скучающим барменом. Мне показалось интересным, что практически во всех маленьких барах есть пиво новосибирской пивоварни Gusi.
В городе есть и тайные бары: например, креативное пространство «Тайный Томск». Заведение работает без вывески в глубине одного из дворов. Как рассказали работники бара, в «Тайном Томске» часто проходят различные мероприятия, концерты и эксперимент: можно поговорить о проблемах в отношениях или поучаствовать в шибари-пати (шибари — японское искусство связывания).
В Томске, конечно, можно провести больше двух или трех дней и даже сделать их насыщенными. Но, как мне показалось, город студентов идеален именно как город выходного дня, чтобы ненадолго вырваться из новосибирского серого дизайн-кода и насладиться архитектурой.
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