Айтишник проехал на автомобиле Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан и рассказывает, почему это отличная идея для путешествия

«Конкуренция за рубежом всё выше»

— Расскажи для начала, сколько времени в общей сложности ты провел в Турции и почему в итоге вернулся в Россию? Неужели работодатель изменил свою принципиальную позицию и перестал настаивать на том, чтобы его сотрудники не находились на территории РФ?



— В Турции прожил ровно столько, чтобы понять, что в Анталье жить чертовски скучно и жарко. Жизнь и движение Стамбула мне гораздо больше по душе. Еще я понял, что Турция — очень недооцененная в массовом сознании страна для путешествий. Она не про отели «всё включено», Турция другая. Туда нужно ездить туриститься, а не лежать на пляже. Турция — это горы, воздушные шары, руины греческой культуры, поездки на лодках и квадроциклах, целые города, высеченные в скалах. Интересностей там много, я не всё посмотрел и обязательно поеду туда еще раз или два.