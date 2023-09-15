«Сплетни» подвезли: поп-певица Анна Асти открывает бар в Новосибирске — на это потребовалось 30 млн и инвестор-фанат

— Расскажите более подробно об открытии «Сплетни бар by Anna Аsti» в Новосибирске. Где еще работают заведения сети?

—У нас уже есть первый проект, который мы открыли в Санкт-Петербурге в феврале 2023 года. Он успешно себя показал, так что мы готовы перейти к масштабированию и открываться дальше по всей России. Новосибирск стал для нас первым городом, в котором мы «обкатываем» франшизу.



По счастливому стечению обстоятельств инвестор из Новосибирска бывал в Санкт-Петербурге, ему понравилась концепция. Кроме того, он является поклонником Анны Асти и ее творчества — в этом случае у нас все совпало. Когда мы с Анной обсуждали масштабирование проекта, она говорила, что любит Сибирь и ей нравится сюда приезжать. У нее также имеется здесь большая фанбаза, которая всегда тепло ее встречает на концертах. И она была рада, когда узнала, что есть инвестор из Новосибирска.

