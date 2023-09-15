«Сплетни» подвезли: поп-певица Анна Асти открывает бар в Новосибирске — на это потребовалось 30 млн и инвестор-фанат

В Новосибирске открывается «Сплетни бар by Anna Asti». Популярная певица стала идейным вдохновителем проекта, его лицом и автором напитков, которые будут подавать гостям. Подробности о входящем из Санкт-Петербурга в Новосибирск проекте, а также о том, связан ли он с закрывшимся баром «Iriski бар», — в интервью НГС с управляющим партнером заведения Яной Локотош.
— Расскажите более подробно об открытии «Сплетни бар by Anna Аsti» в Новосибирске. Где еще работают заведения сети?
—У нас уже есть первый проект, который мы открыли в Санкт-Петербурге в феврале 2023 года. Он успешно себя показал, так что мы готовы перейти к масштабированию и открываться дальше по всей России. Новосибирск стал для нас первым городом, в котором мы «обкатываем» франшизу.
По счастливому стечению обстоятельств инвестор из Новосибирска бывал в Санкт-Петербурге, ему понравилась концепция. Кроме того, он является поклонником Анны Асти и ее творчества — в этом случае у нас все совпало. Когда мы с Анной обсуждали масштабирование проекта, она говорила, что любит Сибирь и ей нравится сюда приезжать. У нее также имеется здесь большая фанбаза, которая всегда тепло ее встречает на концертах. И она была рада, когда узнала, что есть инвестор из Новосибирска.
— На сайте «Сплетни бар by Anna Asti» в Санкт-Петербурге в меню имеются завтраки и утреннее меню. Планируется ли ввести их в Новосибирске? Какой будет концепция в новом заведении?
— В Новосибирске мы не планируем вводить завтраки, как в Санкт-Петербурге. Потому что сама локация для посещения, на мой взгляд, не совсем подходит под ресторан, который работает с утра. Если в Санкт-Петербурге большой фасад, огромные окна, светлый зал и локация помещения располагают к тому, чтобы туда приехать позавтракать, то в Новосибирске мы рассматриваем формат работы с 18:00 до 06:00.
Что входит в работу? С 18:00 в баре начнется вечерняя посадка, в том числе ужин в ресторане с бокалом вина, встречи с друзьями и коллегами. После 22:00 — препати бар, когда музыка становится немного громче и более танцевальной, хочется пойти в пляс. Состояние, когда ты уже начинаешь немного подпевать музыке, сидя, двигаешься в ритм, но еще не выбегаешь на танцпол. После 24:00 часов — модные диджеи, арт-программа в зависимости от дня недели, а также танцы до утра. Гости переходят от вина к коктейлям и выходят на танцпол.
Также в Новосибирске предполагается наличие караоке-зала — отдельное помещение, как и в Санкт-Петербурге. Позиционирование нашего караоке — «Пой как звезда». Мы используем максимально профессиональное оборудование, в заведении будет бэк-вокалист и ведущий, как и в проекте в Питере. Это не просто караоке, где гостям передают микрофон и те поют один на один с залом, а место, где человек может почувствовать себя звездой с бэк-вокалистом, ведущим в свете софитов. Все, как на настоящей сцене.
— Каким будет средний чек?
— Средний чек мы сейчас заявляем в 1,5 тысячи рублей без алкоголя. Дальше зависит от того, сколько и что гости будут пить. В Санкт-Петербурге мы видим динамику: средний чек достигает 3–3,5 тысячи рублей с алкоголем. Какой чек будет формироваться в Новосибирске, оценим после открытия.
— Кто придет в бар в Новосибирске?
— 70% аудитории — девушки возраста 25+, остальные — парни. Это не значит, что к нам не ходят девушки младше, просто 25+ — ядро целевой аудитории, на которую мы рассчитываем. Если говорить о мужчинах, то их средний возраст составляет около 30+. Это селф-мейд публика, стильные ребята, которые могут быть как топ-менеджерами компаний, специалистами, фрилансерами, так и предпринимателями, собственниками бизнеса. Средний или средний+ сегмент. В аудиторию входят поклонники Анны Асти, которые также едут в заведение буквально из других городов. Думаю, в Новосибирск к нам будут приезжать из Томска и других ближайших населенных пунктов. Поэтому здесь мы рассчитываем на чуть большую процентовку аудитории фанатов. В нее также включаем туристов.
— Приедет ли Анна Асти на открытие бара в Новосибирск?
— Мы планируем открываться в середине сентября. Предполагаем два открытия бара, первое — техническое. Во время него мы открываем двери, встречаем гостей, планируется вечеринка с интересной арт-программой. Официальное открытие с разрезанием красной ленточки и клубным концертом от Анны будет в ноябре. Когда она приедет на концерт в Новосибирск.
— Чем будет отличать ваш бар от других подобных заведений Новосибирска?
— Главное отличие — это бар Анны Асти. Возможность прикоснуться к творчеству кумира, попробовать блюда и коктейли, которые разрабатывались как под чутким руководством Анны, так и по ее авторским рецептам. У нас есть отдельное меню, категория коктейлей от певицы, которые она разрабатывала вместе с нашим барменом.
Когда я об этом рассказываю, всегда есть нотка скептицизма, потому что в России достаточно много проектов со звездами, но не во всех артисты максимально принимают участие. Очень часто это имя, которое крепится на вывеску. Но в этом случае нам повезло, потому что Аня обожает проект и реально им горит. И то свободное время, которое у нее есть от гастрольного графика и создания песен, она тратит на проект.
Когда мы с ней прорабатывали концепцию, мы обсуждали, что было бы классно добавить блюда, которые она любит. Потому что это ее бар, и гостям было бы интересно их попробовать. Она рассказывала, что у ее мужа был свой бар в Москве, и они там часто собирались с друзьями, чтобы вместе что-то приготовить. Она сама училась делать напитки. И когда бар работал, она определила для себя несколько вкусовых сочетаний, которые ей нравятся. Сейчас на всех домашних вечеринках, которые она устраивает, готовят эти коктейли. Мы предложили добавить в меню что-то особенное, и она сказала: «Да, классно, у меня есть коктейли, давайте их сделаем». После этого мы с ней и барменом проработали рецептуру напитков повторно, а затем внедрили в меню.
Кроме того, в баре есть отличная сцена, которую мы планируем использовать как концертную площадку. Будем привозить артистов разного уровня. Это некий бонус к обычному бару или танцевальному клубу, с которым нас могла бы сравнить аудитория.
— «Сплетни бар by Anna Asti» и «Iriski bar». Связаны ли друг с другом заведения? Бар открывается в помещении проекта «Iriski bar».
— Мне и моей команде неоднократно задавали этот вопрос. Поэтому развею миф: никакого отношения друг к другу мы не имеем. Единственное, что у нас общего — юридическое наименование ООО, которое мы выкупили как полноценный бизнес. Сделали это для того, чтобы ускорить процесс запуска проекта. На этом мы сэкономили примерно 1,5 месяца запуска. Мы также выкупили соцсети заведения.
На сайте «Сплетни бар» имеются реквизиты компании «Ириски Красный», которая зарегистрирована в Новосибирске. По данным «Контур. Фокус», ООО «Ириски Красный» образовали в 2021 году учредителями компании выступают Денис Тимофеев и Мария Шихалева. Последняя также числится директором организации. На конец 2022 года выручка ООО составила 39, 2 миллиона рублей, чистая прибыль – 1 миллион рублей.
— Будет ли живая музыка в заведении?
— Мы рассматриваем вариант концертов. В баре не будет на постоянной основе игры саксофониста — это больше для ресторана, что не совсем подходит под танцы. Не исключаю, что в заведении могут быть вечеринки, на которые мы будем звать живую музыку, в том числе кавер-группы, но это не будет нашим постоянным мероприятием.
— Что поменяется в помещении, в котором ранее работал «Iriski bar»?
— Мы хотим оставить планировку. В ней есть два контактных бара, отдельный танцпол, который подходит нашей концепции, два зала, один из которых под караоке, а также ВИП-помещение — его мы планируем использовать под ВИП-гостей и людей, которые хотят провести праздник и уединиться, а также для банкетного направления. В интерьере поменяется визуал, мы точно изменим цветовую палитру и фотозоны. В целом будем перестраивать зал под наш брендбук и весь фирменный стиль, убирать все то, что им не соответствует. В интерьере появятся несколько фотозон, которые максимально приближены к творчеству Анны.
— Сколько средств потребовалось на открытие заведения?
—Мы потратили около 30 миллионов на открытие. В сумму входят все расходы, связанные с запуском, начиная от выкупа ООО и стройки, заканчивая маркетингом.
— Планируется ли в Новосибирске открыть два «Сплетни бара»?
— Нет, мы не рассматриваем такую возможность. В целом мы такую возможность также не рассматриваем ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. На наш взгляд абсолютно достаточно по одному проекту в городе. И если говорить про Новосибирск, то в целом емкости рынка достаточно для одного проекта, для двух перспективу ни я, ни партер, не видим.
В пресс-службе компании отказались сообщать НГС, кто стал инвестором проекта в Новосибирске, уточнив, что он является непубличной личностью.
Iriski bar открылся в центре Новосибирска весной прошлого года, одним из авторов концепции проекта стал ресторатор, основатель федеральной сети танцевальных баров, куда входят NeBar и «Руки Вверх» Павел Чесноков. В июле 2023 года он сообщил о закрытии заведения, а в августе стало известно, что в помещении бара откроется «Сплетни бар by Anna Asti».
В конце августа в Новосибирске открылся ресторан «Frank by Баста». Он находится на улице Советской.