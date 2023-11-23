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Новосибирская артистка выступила на одной сцене с автором песни «Венера-Юпитер» Ваней Дмитриенко

Вместе со знаменитостью сибиряка исполнила песню «Ты со мной»

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Концентр состоялся лофт парке "Подземка"

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Новосибирская артистка Юлия Камзычакова выступила на сцене лофт парка «Подземка» с певцом Ваней Дмитриенко. Вместе со знаменитостью сибиряка исполнила песню «Ты со мной».

— На сайте тура Вани Дмитриенко был анонсирован кастинг на участие в туре. Заполнила анкету и стала ждать результатов. Чтобы точно сбылось, я поставила на обои телефона фото Вани. И это сбылось — 21 ноября я стояла на одной сцене с Ваней, мы спели песню «Ты со мной», — рассказала девушка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Богдан Никифоров

Ване Дмитриенко 18 лет, он родом из Красноярска, но в возрасте 12 лет с семьей он переехал в Москву. Широкую известность он получил в 2020 году, после того как вышел трек «Венера-Юпитер». В мае 2023 года юноша вошел в десятку самых перспективных российских музыкантов моложе 30 лет рейтинга российского Forbes.

Песню «Венера-Юпитер» Дмитриенко написал в соавторстве с Артемом Шаповаловым. По итогам 2021 года она стала третьей по популярности в России по версии Apple Music. В тот же год Дмитриенко получил премию «Золотой граммофон», став самым молодым ее обладателем.

Ранее житель Новосибирска Сергей Рудов принял участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». 34-летний мужчина спел перед участниками шоу песню «Великой матери России».

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