Новосибирская артистка выступила на одной сцене с автором песни «Венера-Юпитер» Ваней Дмитриенко

— На сайте тура Вани Дмитриенко был анонсирован кастинг на участие в туре. Заполнила анкету и стала ждать результатов. Чтобы точно сбылось, я поставила на обои телефона фото Вани. И это сбылось — 21 ноября я стояла на одной сцене с Ваней, мы спели песню «Ты со мной», — рассказала девушка.