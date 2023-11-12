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Новосибирец выступил на шоу Андрея Малахова — что он исполнил

Мужчина взял на передачу своего отца

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Съемка программы прошла в октябре этого года

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Житель Новосибирска Сергей Рудов принял участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». 34-летний мужчина спел перед участниками шоу песню «Великой матери России». Он сочинил мелодию для произведения.

Сергей Рудов отметил, что родился в Новотырышкино Новосибирской области, но сейчас живет в Новосибирске. В передаче Андрея Малахова принял участие отец сибиряка Леонид Рудов. Он сообщил, что с трех лет играл на гармошке, а с 10 лет — на баяне.

— От него все пошло, — сказал Сергей Рудов.

Леонид Рудов также выступил на шоу Андрея Малахова, исполнив песню «Вот такие пироги». В разговоре с НГС Сергей Рудов уточнил, что писал письма редакции передачи для участия в шоу. Приглашение мужчине пришло от организаторов в конце августа этого года, а уже в октябре он участвовал в съемке шоу.

В прошлом году Сергей Рудов принял участие в шоу «Поле чудес». Он стал участником второй тройки игроков.


В октябре участником передачи Андрея Малахова стал новосибирский музыкант Иван Бахтин. Сибиряк исполнил песню «Дорога домой».

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