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«Всё началось с гитары, которую купил отец»: певец из Новосибирской области выступил на шоу Андрея Малахова

Сибиряк исполнил песню «Дорога домой»

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Молодой человек записал эту песню еще в декабре 2022 года

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Новосибирский исполнитель и музыкант Иван Бахтин принял участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». На программе молодой человек исполнил песню «Дорога домой».

— История моей жизни немного сложная. Родители у меня разошлись, когда мне было примерно 11 лет. Жил и рос я с отцом в селе Черновка. Первую гитару купил мне отец, и с тех пор я стал сочинять песни. Пишу в основном о том, что окружает меня и волнует, — поделился Иван.

Как признался сибиряк, он так и не выучил аккорды, поэтому играет на слух. Как оказалось, эту песню Иван записал еще в декабре 2022 года, и после публикации в Сети ролика композиция стала набирать популярность. Сейчас ролик на YouTube посмотрели около 100 тысяч раз.

Новосибирцы довольно часто демонстрируют свои таланты на федеральных каналах. Посмотрите, как красотки-близняшки из Новосибирска зажгли на шоу «Давай поженимся»: эти блондинки скоро станут хирургами. Еще одна сибирячка станцевала на пилоне в той же программе.

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ПевецАндрей МалаховНовосибирск
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