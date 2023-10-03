«Всё началось с гитары, которую купил отец»: певец из Новосибирской области выступил на шоу Андрея Малахова

— История моей жизни немного сложная. Родители у меня разошлись, когда мне было примерно 11 лет. Жил и рос я с отцом в селе Черновка. Первую гитару купил мне отец, и с тех пор я стал сочинять песни. Пишу в основном о том, что окружает меня и волнует, — поделился Иван.

