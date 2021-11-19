Сибирячка станцевала на пилоне в программе «Давай поженимся» на «Первом канале»

46-летняя художница из Новосибирска Юлия поучаствовала в программе «Давай поженимся» на «Первом канале». Программа вышла в эфир вчера, 18 ноября. Девушка пришла бороться за 59-летнего Юрия из Омска.

— Юлия, 46 лет, художник-декоратор. Живет в Новосибирске. Коллекционирует наперстки, ведет дневник благодарностей. Признается, что выиграла свою грудь (операцию - прим. ред), гордится званием лучшей вышивальщицы России. Предупреждает, что ее заряжает утренний секс. Надеется, что Юрий умеет радовать женщин, — рассказали о Юлии в начале программы.