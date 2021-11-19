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Сибирячка станцевала на пилоне в программе «Давай поженимся» на «Первом канале»

Девушка боролось за сердце 59-летнего директора агенства недвижимости

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Юрий и Юлия

Юрий и Юлия

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46-летняя художница из Новосибирска Юлия поучаствовала в программе «Давай поженимся» на «Первом канале». Программа вышла в эфир вчера, 18 ноября. Девушка пришла бороться за 59-летнего Юрия из Омска.

— Юлия, 46 лет, художник-декоратор. Живет в Новосибирске. Коллекционирует наперстки, ведет дневник благодарностей. Признается, что выиграла свою грудь (операцию - прим. ред), гордится званием лучшей вышивальщицы России. Предупреждает, что ее заряжает утренний секс. Надеется, что Юрий умеет радовать женщин, — рассказали о Юлии в начале программы.

Женихом в программе выступал 59-летний Юрий из Омска, который последние 6 лет живет в Москве:

— Юрий, директор агентства недвижимости в Москве, увлекается дайвингом и гонками. Гордится судейством на гонках Формулы-1, — рассказала ведущая Лариса Гузеева о Юрии.

У жениха Юрия 5 детей и 4 брака за плечами

У жениха Юрия 5 детей и 4 брака за плечами

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Юрий живет в замке

Юрий живет в замке

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На передачу Юлия пришла со своей старшей дочерью и подругой. Художница подарила ведущим собственные картины, а в качестве сюрприза показала танец на пилоне. В конце выступления она подарила Юрию свои картины, которые светятся в темноте — на них были изображены Луна и Марс.

В качестве сюрпиза Юлия станцевала на пилоне

В качестве сюрпиза Юлия станцевала на пилоне

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Участница шоу призналась, что она недовольная своим выступлением:

— Я расстроена, так как репетировала на пилоне, который закреплен сверху, а этот не закрутился. Там должно было быть больше движения, — сказала Юлия.

Жених признал, что невеста эффектная, но многие нюансы ему не подошли. В частности, его смутили татуировки Юлии и откровенный танец. В финале программы он выбрал третью невесту, Марину из Москвы, которая работает хирургом.

Жених в итоге не выбрал другую участницу

Жених в итоге не выбрал другую участницу

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Весной на «Первом канале» вышел эфир «Давай поженимся» в котором приняли участие сестры-близнецы из Новосибирска — Алина и Регина. 28-летние девушки пришли на программу побороться за сердца братьев из Омска.

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