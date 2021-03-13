Эффектные близняшки из Новосибирска попытались покорить братьев на шоу «Давай поженимся!»

Вечером в пятницу, 12 марта, на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором приняли участие сестры-близнецы из Новосибирска — Алина и Регина. 28-летние девушки пришли на программу побороться за сердца братьев из Омска.
— Владелицы салона красоты и международной онлайн-школы креативных причесок. Живут в Новосибирске. Чемпионки Казахстана по волейболу, мечтают о всемирной славе. Признаются, что спят в одной кровати и делят один гардероб на двоих. Надеются встретить мужчин, которые с пониманием отнесутся к их родственному союзу, — рассказали в программе об Алине и Регине.
Сестры пришли на шоу в эффектных длинных платьях с цветочным принтом — ведущие сразу отметили их внешнюю схожесть. Девушки сразу произвели впечатление на женихов — те не ожидали, что к ним придут близняшки.
— Братья Шеметовы — многократные чемпионы России и мира по кикбоксингу и смешанным видам единоборств. Основатели омской академии боевых искусств. Гордятся контрактом с известной японской спортивной компанией. Любят секс, мясо и сибирские леса. Предупреждают, что их не возбуждают брутальные женщины. Женятся на эффектных озорных болтушках, которые не пренебрегают уколами красоты, обожают русскую баню и знают, как растопить холодные мужские сердца, — рассказали в шоу о Сергее и Виталии.
Девушки признались, что им нравится один типаж мужчин. Но при этом каждая выбирает разный тип характера.
— У нас есть табу, правило — если нам нравится один человек, каждая из нас не делает к нему никаких шагов. Мы ждем, пока этот молодой человек сам проявит инициативу, — признались сестры.
В качестве сюрприза близняшки подготовили для братьев зажигательный танец.
— Вы из Сибири, мы из Сибири — надоела эта холодная зима, давайте ее растопим жаркими танцами. Поддержите нас, давайте хорошо пошумим.
Неожиданно на сцену во время танца вышел человек в костюме медведя, который также пустился в пляс, а затем поел блины из рук Розы Сябитовой.
В конце программы Сергей и Виталий, увы, выбрали другую участницу шоу.
В феврале в эфир вышла программа «Давай поженимся!» с 67-летним художником-бутылистом из Новосибирска. Ему удалось покорить невесту.