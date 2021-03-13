Эффектные близняшки из Новосибирска попытались покорить братьев на шоу «Давай поженимся!»

Вечером в пятницу, 12 марта, на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором приняли участие сестры-близнецы из Новосибирска — Алина и Регина. 28-летние девушки пришли на программу побороться за сердца братьев из Омска.



— Владелицы салона красоты и международной онлайн-школы креативных причесок. Живут в Новосибирске. Чемпионки Казахстана по волейболу, мечтают о всемирной славе. Признаются, что спят в одной кровати и делят один гардероб на двоих. Надеются встретить мужчин, которые с пониманием отнесутся к их родственному союзу, — рассказали в программе об Алине и Регине.