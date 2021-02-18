«Новосибирский Мик Джаггер»: художник-бутылист приехал на «Давай поженимся!» и покорил сердце невесты из Калининграда

Художник-бутылист из Новосибирска стал одним из женихов в программе «Давай поженимся!». Мужчине 67 лет , он приехал побороться за сердце 58-летней Ольги из Калининграда. Выпуск вышел в эфир 16 февраля .

— В прошлом инженер-электромеханик, сегодня — художник-бутылист. Мечтает освоить роликовые коньки и побывать в Лос-Анджелесе. Гордится тем, что умеет шить. Предупреждает, что его вдохновляют женщины в чулках и серебряных туфлях. Признается, что под звуки любимой «Шизгары» его тело невольно начинает двигаться в такт. Сергей принял решение о третьем разводе после того, как жена лишила его возможности видеть внучку, — рассказали в программе о Сергее.