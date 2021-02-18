«Новосибирский Мик Джаггер»: художник-бутылист приехал на «Давай поженимся!» и покорил сердце невесты из Калининграда

Художник-бутылист из Новосибирска приехал на «Давай поженимся»
Художник-бутылист из Новосибирска стал одним из женихов в программе «Давай поженимся!». Мужчине
— В прошлом инженер-электромеханик, сегодня — художник-бутылист. Мечтает освоить роликовые коньки и побывать в Лос-Анджелесе. Гордится тем, что умеет шить. Предупреждает, что его вдохновляют женщины в чулках и серебряных туфлях. Признается, что под звуки любимой «Шизгары» его тело невольно начинает двигаться в такт. Сергей принял решение о третьем разводе после того, как жена лишила его возможности видеть внучку, — рассказали в программе о Сергее.
Мужчина сразу же произвел впечатление на невесту Ольгу. Женщина подрабатывает репетитором по математике.
— Отжимается по 180 раз в день, ездит верхом, шьет эксклюзивные наряды и экспериментирует с креативными стрижками. Мечтает получить водительские права и умчаться на Кубу. Гордится обхватом талии, как у Людмилы Гурченко. Признается, что четыре часа в день тратит на макияж. Ольга трижды выходила замуж за моряков дальнего плавания и лишь однажды окунулась в океан страстей с арабским шейхом. Она никогда не заинтересуется неграмотным мужчиной в старомодной одежде, а вот стильного интеллектуала с искрометным чувством юмора и врожденным чувством ритма рассмотрит как кандидата в мужья, — рассказали в программе об Ольге.
Сергей пришел в эффектном блестящем костюме и шляпе, а также с цветами и подарками.
— Мы не боимся пандемии, мы боимся страстной любви? — спросил у невесты Сергей.
Он готов переехать к Ольге в Калининград и подготовил зажигательный танец под песню «Venus». Лариса Гузеева назвала Сергея «новосибирским Миком Джаггером» и посоветовала выбрать его, что и сделала Ольга.
— Я вас выбрала как человека творческого. И считаю, что нам нужно попробовать пообщаться, — сказала невеста.
В четверг,