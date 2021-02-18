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«Новосибирский Мик Джаггер»: художник-бутылист приехал на «Давай поженимся!» и покорил сердце невесты из Калининграда

Сергей исполнил зажигательный танец. Он готов переехать к невесте

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Сергей пришел в эффектном блестящем костюме и шляпе, а также с цветами и подарками. Ему удалось произвести впечатление на невесту Ольгу&nbsp;

Сергей пришел в эффектном блестящем костюме и шляпе, а также с цветами и подарками. Ему удалось произвести впечатление на невесту Ольгу 

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Художник-бутылист из Новосибирска приехал на «Давай поженимся»

Художник-бутылист из Новосибирска стал одним из женихов в программе «Давай поженимся!». Мужчине 67 лет, он приехал побороться за сердце 58-летней Ольги из Калининграда. Выпуск вышел в эфир 16 февраля.

— В прошлом инженер-электромеханик, сегодня — художник-бутылист. Мечтает освоить роликовые коньки и побывать в Лос-Анджелесе. Гордится тем, что умеет шить. Предупреждает, что его вдохновляют женщины в чулках и серебряных туфлях. Признается, что под звуки любимой «Шизгары» его тело невольно начинает двигаться в такт. Сергей принял решение о третьем разводе после того, как жена лишила его возможности видеть внучку, — рассказали в программе о Сергее.

Мужчина сразу же произвел впечатление на невесту Ольгу. Женщина подрабатывает репетитором по математике.

— Отжимается по 180 раз в день, ездит верхом, шьет эксклюзивные наряды и экспериментирует с креативными стрижками. Мечтает получить водительские права и умчаться на Кубу. Гордится обхватом талии, как у Людмилы Гурченко. Признается, что четыре часа в день тратит на макияж. Ольга трижды выходила замуж за моряков дальнего плавания и лишь однажды окунулась в океан страстей с арабским шейхом. Она никогда не заинтересуется неграмотным мужчиной в старомодной одежде, а вот стильного интеллектуала с искрометным чувством юмора и врожденным чувством ритма рассмотрит как кандидата в мужья, — рассказали в программе об Ольге.

Сергей пришел в эффектном блестящем костюме и шляпе, а также с цветами и подарками.

— Мы не боимся пандемии, мы боимся страстной любви? — спросил у невесты Сергей.

Он готов переехать к Ольге в Калининград и подготовил зажигательный танец под песню «Venus». Лариса Гузеева назвала Сергея «новосибирским Миком Джаггером» и посоветовала выбрать его, что и сделала Ольга.

— Я вас выбрала как человека творческого. И считаю, что нам нужно попробовать пообщаться, — сказала невеста.

В четверг, 24 декабря, на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором принял участие музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу. В качестве друга он привел на шоу известного музыканта Моргенштерна.

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«Давай поженимся»жених
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