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СрочноОтменены концерты Кристины Орбакайте
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У нас отмена: в Новосибирске отказались от проведения концертов Кристины Орбакайте

Они были запланированы 8 и 9 марта

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Концерты певицы должны были пройти в начале марта

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В Новосибирске отменили концерты певицы Кристины Орбакайте, назначенные на 8 и 9 марта. Причина неизвестна.

Кристина Орбакайте — заслуженная артистка России. Известно, что, помимо российского гражданства, у певицы есть гражданство Литвы. Ее родители — народная артистка СССР Алла Пугачева (уроженка Москвы) и цирковой артист Миколас Орбакас (уроженец литовского города Шяуляй).

Концерты были запланированы в «Дворце культуры железнодорожников» и «Доме ученых». Как сообщают жителям Новосибирска в кассе ДКЖ, мероприятие отменено. Информация о нем на сайте площадки нет.

На сайте SIBKASSA указано, что концерт в Доме ученых отменен. Корреспонденту в кассе учреждения объяснили, что пока точной информации нет, и попросили обратиться за подтверждением позже.

Организатором концертов указан индивидуальный предприниматель Александр Байкалов. В разговоре с НГС он подтвердил отмену:

— Да, отменяем.

Причины организатор не назвал, попросил связаться с ним позднее. После этого Александр Байкалов не отвечал на звонки.

В конце января стало известно, что концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться в марте в Чите, отменили из-за обращения участников движения «Боевое братство».

— Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки не состоится, — сообщили в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.

Как пишет «Фонтанка», Кристина Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, который работает в США. В декабре певица еще находилась в России, но в начале января снова уехала в США к мужу и дочери.

После отмены концерта в Чите представитель артистки собирался обратиться в полицию, поскольку посчитал, что активисты оклеветали певицу и препятствовали законной предпринимательской деятельности.

В январе в Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты. Артистка должна была выступить в Доме ученых. Выступление в ДКЖ также не состоится.

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