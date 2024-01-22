ДКЖ не заключал договор аренды с Лолитой для проведения концерта в Новосибирске

В Новосибирском Дворце культуры железнодорожников заявили, что не заключали договор с певицей Лолитой для проведения концерта. Его анонсировали на 2 апреля. Информацию об отмене опубликовали в середине января.
— Договор аренды концертного зала для проведения концерта не заключался. В связи с этим ДКЖ не располагает информацией о планировании, переносе или отмене указанного мероприятия, — заявили в ответ на запрос НГС в ДКЖ.
Как добавили в ДКЖ, учреждение предоставляет площадки для артистов, но не является организатором.