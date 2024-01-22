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ДКЖ не заключал договор аренды с Лолитой для проведения концерта в Новосибирске

На концерт 2 апреля были раскуплены все билеты

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Лолита должна была приехать с двумя сольными концертами

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В Новосибирском Дворце культуры железнодорожников заявили, что не заключали договор с певицей Лолитой для проведения концерта. Его анонсировали на 2 апреля. Информацию об отмене опубликовали в середине января.

— Договор аренды концертного зала для проведения концерта не заключался. В связи с этим ДКЖ не располагает информацией о планировании, переносе или отмене указанного мероприятия, — заявили в ответ на запрос НГС в ДКЖ.

Как добавили в ДКЖ, учреждение предоставляет площадки для артистов, но не является организатором.

В конце декабря на апрельский концерт Лолиты Милявской уже не осталось билетов — все раскупили. Концерт должен был стать юбилейным: певице исполнилось 60 лет.

Другой концерт Лолиты должен был пройти 31 марта в Доме ученых СО РАН. Его также отменили.

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