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СрочноВ Новосибирске отменили апрельский концерт Лолиты
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В Новосибирске отменили апрельский концерт Лолиты — все билеты были проданы

Лолита должна была выступить 2 апреля

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Весной Лолита должна была поехать в большой тур, но концерты отменили уже в нескольких городах

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В Новосибирске отменили концерт Лолиты, который должен был состояться 2 апреля. То, что концерта больше нет в афише ДКЖ, заметили читатели НГС. Информацию подтвердили в справочной ДКЖ.

В конце декабря на апрельский концерт Лолиты Милявской уже не было билетов — все раскупили. Концерт должен был стать юбилейным: певице исполнилось 60 лет. Корреспондент НГС направила запрос в ДКЖ, чтобы уточнить причины отмены концерта.

Лолита также должна была выступить в Доме ученых СО РАН в Академгородке 31 марта. В афише Дома ученых концерт певицы всё еще стоит.

Напомним, после скандальной голой вечеринки блогера Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor у многих звезд, которые пришли на тусовку, начались проблемы. Общественники потребовали лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова, концерты Лолиты стали отменять.

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