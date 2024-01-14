В Новосибирске отменили апрельский концерт Лолиты — все билеты были проданы

В Новосибирске отменили концерт Лолиты, который должен был состояться
В конце декабря на апрельский концерт Лолиты Милявской уже не было билетов — все раскупили. Концерт должен был стать юбилейным: певице исполнилось
Лолита также должна была выступить в Доме ученых СО РАН в Академгородке
Напомним, после скандальной голой вечеринки блогера Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor у многих звезд, которые пришли на тусовку, начались проблемы. Общественники потребовали лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова, концерты Лолиты стали отменять.