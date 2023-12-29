Требований об отмене не получали: на апрельский концерт Лолиты (16+) в Новосибирске раскупили все билеты

Новосибирцы раскупили все билеты на концерт Лолиты Милявской (16+), который должен состояться 2 апреля 2024 в ДК Железнодорожников. Сайт nsk.kassir.ru информирует посетителей об отсутствии свободных мест.
— Если вам нужен психотерапевт, то лучшего вы не найдете! «Ее творчество лечит», — так говорят зрители после концертов. Двухчасовое очень личное общение со зрителем, ощущение, что она твоя подруга, соседка, сестра… Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой, хотя от ее ног невозможно оторваться. И подучите слова «Титаника»! — Говорится в описании мероприятия.
В справочной ДКЖ журналисту НГС сообщили, что никаких требований отмены концерта Лолиты они пока не получали.
Напомним, после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor у многих звезд, которые пришли на тусовку, начались проблемы. Общественники потребовали лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова, концерты Лолиты стали отменять. На сайте Kassy.ru уже появилась информация и об отмене выступления Милявской в барнаульском ДК моторостроителей, который был запланирован на конец марта следующего года. Сама певица объяснила, что решение приняли из-за неудобного маршрута.
В Новосибирске Милявская запланировала еще один концерт в Доме ученых СО РАН на 31 марта 2024 года. Сообщений об отмене выступления на сайте организатора нет.
С мероприятия в московском клубе Mutabor прошло уже больше недели, но споры и осуждения не умолкают. Общественность активно призывает «отменить» — то есть закрыть все программы с участниками праздника, который уже успели окрестить Содомом и Гоморрой. 28 ноября мы собрали самые яркие комментарии новосибирцев по этому поводу.