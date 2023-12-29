Требований об отмене не получали: на апрельский концерт Лолиты (16+) в Новосибирске раскупили все билеты

— Если вам нужен психотерапевт, то лучшего вы не найдете! «Ее творчество лечит», — так говорят зрители после концертов. Двухчасовое очень личное общение со зрителем, ощущение, что она твоя подруга, соседка, сестра… Лолита — певица, которая не боится быть смешной и некрасивой, хотя от ее ног невозможно оторваться. И подучите слова «Титаника»! — Говорится в описании мероприятия.

