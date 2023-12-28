«Не стоит себя так вести престарелым»: как новосибирцы реагируют на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой с Лолитой и Киркоровым

Лолите отменяют концерты, Филиппу Киркорову отменяют корпоративы и требуют лишить его звания народного артиста, рэпера VACIO (Николай Васильев), который пришел в одних кроссовках и носке на половом органе, арестовали на 15 суток. Также СМИ писали, что звезд-участников начали вырезать из эфиров новогодних программ.

Саму же королеву вечеринки Настю Ивлееву проверяют на предмет уплаты налогов. Помимо этого в суде зарегистрировали коллективный иск к ней от общественников с требованием выплатить 1 миллиард рублей, чтобы компенсировать моральный вред за проведение такого мероприятия. Также тусовку попросили проверить на пропаганду ЛГБТ*.