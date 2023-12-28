«Не стоит себя так вести престарелым»: как новосибирцы реагируют на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой с Лолитой и Киркоровым

В сети продолжается активное обсуждение скандальной вечеринки Almost Naked Анастасии Ивлеевой. С мероприятия в московском клубе Mutabor прошло уже больше недели, но споры и осуждения не умолкают. Общественность активно призывает «отменить» — то есть закрыть все программы с участниками праздника, который уже успели окрестить Содомом и Гоморрой.
Лолите отменяют концерты, Филиппу Киркорову отменяют корпоративы и требуют лишить его звания народного артиста, рэпера VACIO (Николай Васильев), который пришел в одних кроссовках и носке на половом органе, арестовали на 15 суток. Также СМИ писали, что звезд-участников начали вырезать из эфиров новогодних программ.
Саму же королеву вечеринки Настю Ивлееву проверяют на предмет уплаты налогов. Помимо этого в суде зарегистрировали коллективный иск к ней от общественников с требованием выплатить 1 миллиард рублей, чтобы компенсировать моральный вред за проведение такого мероприятия. Также тусовку попросили проверить на пропаганду ЛГБТ*.
Новости о прошедшем мероприятии вызвали бурную волну обсуждений — мы прочитали все комментарии. Рассказываем, что думают о голой вечеринке новосибирцы.
— Этих извращенцев надо наказывать рублём, это для них самое страшное наказание, и больше никогда и нигде не допускать их в эфир и на сцену. Ладно Филя Киркоров, уже так извинялся и просил прощения, но таких, как Милявская надо наказывать по всем направлениям, где она только не появляется, — негодует комментатор под ником «За державу обидно!».
— Как бы сейчас эти персонажи не извинялись, но сделанного не воротишь. В голом (или полуголом) виде перед чужими людьми можно находиться на пляже, в бане и на приеме у врача. Данная вечеринка — просто плевок морали в лицо, даже если перед ней все персонажи уже переспали друг с другом. Закрытая вечеринка — это не где-то в клубе с обслуживающим персоналом, а в собственном доме за высоким забором. И обслуживают сами себя, без привлеченного персонала. Они решили попиариться на попрании норм морали? Получите заслуженное «ФИ» от народа!!! Надо помнить — не народ для вас, а вы для народа, на денежки народа!!! И знать своё место независимо от имеющихся доходов, — пишет некто Котичек.
— Главное, чтобы старуху Милявскую и переделанного короля запретили. Пусть подумают, что не стоит себя так вести престарелым людям. Не видать им ни почёта, ни уважения. А молодые ещё просто бестолочи, — считает пользовательница «Я_Иная».
Многие комментарии писали так называемые гости, пожелавшие оставаться анонимами. По их мнению, в столь бурной реакции виноваты СМИ, потому что «растиражировали эту пошлость». Некоторые выражали почет и уважение певцу Шаману, а кто-то между строк напоминал о том, какие были вечеринки в 2000-х.
Разумеется, больший процент комментариев уходит в сторону осуждений, но находятся и те, кто не увидел в мероприятии ничего предосудительного.
— Прочитал статью, полез в интернет и так и не понял, что и кто там нарушил. Ну, пришли полуголые, напились и полуголые скакали (а кто-то наверное и голый), и что? С чего такой вой-то поднялся? Да и вроде это было закрытое мероприятие... Или они по всей Москве голые прыгали? Они каждый год шабаш устраивают, иногда еще и в эфире центральных ТВ. Да и народ на корпоративах иногда еще и не так отжигает, — высказался комментатор.
— Вас туда не звали, можете не смотреть. Как писал Жванецкий: «Не нравится, отвернись», — пишет гость.
— А что они такого страшного сделали? Все совершеннолетние участники, ну и что такого?
— Так-то Лолита несколько лет назад выходила на сцену в костюме, имитирующем голое тело. Да и не только она. И никого это тогда не оскорбило.
— Вспомнила Валерия Леонтьева в стрингах на сцене. То есть на сцене перед зрителями нормально, а на закрытой вечеринке катастрофа, чьи-то скрепы нарушили, — написала Юкка.
Как звезды расплачиваются за скандальную вечеринку Ивлеевой — коротко рассказываем о последствиях «голой» тусовки. Сама же Анастасия сообщила, что берет на себя всю ответственность за содеянное и просит у народа второй шанс.
*деятельность запрещена на территории РФ