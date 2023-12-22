«То ли Содом, то ли Гоморра». В соцсетях обсуждают голых гостей на скандальной вечеринке Ивлеевой

В час ночи 21 декабря поэтесса Анна Ревякина опубликовала пост в своем телеграм-канале.



«То ли Содом, то ли Гоморра. То ли оба города сразу. Я просто не могу поверить, что это всё реально происходит... Происходит именно сейчас, именно в это время», — написала Анна.



Она напомнила, что вечером в среду в очередной раз обстреляли Донецк, за сутки это был девятый раз.



«Хорошо, даже если не думать об обстрелах Донецка, об этом вряд ли думает светская Москва, эта вечеринка про дикую пошлость. Сама по себе. Неужели это необходимо озвучивать? Лолита в одном белье, Voise в одном носке, простите, Киркоров (впрочем, что с него взять), etc. У меня просто нет слов…» — отметила поэтесса.

