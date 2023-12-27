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Как звезды расплачиваются за скандальную вечеринку Ивлеевой — арест, налоговая проверка, публичные извинения

Коротко рассказываем о последствиях «голой» тусовки

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Вечеринка Ивлеевой обернулась головной болью для ее гостей

Видео: Городские порталы

После скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor, у многих звезд, которые пришли на тусовку, начались проблемы. Рэпера VACIO (Николай Васильев), который пришел в одних кроссовках и носке на половом органе, арестовали на 15 суток.

Досталось и другим знаменитостям. Общественники потребовали лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова, концерты Лолиты стали отменять. Также СМИ писали, что звезд начали вырезать из эфиров новогодних программ.

Саму же королеву вечеринки Настю Ивлееву проверяют на предмет уплаты налогов. Помимо этого в суде зарегистрировали коллективный иск к ней от общественников с требованием выплатить 1 миллиард рублей, чтобы компенсировать моральный вред за проведение такого мероприятия.

Подробнее о том, с какими проблемами столкнулись селебрити после вечеринки, смотрите в коротком видео чуть выше.

Ранее мы рассказывали, как силовики нагрянули в клуб, где проходила вторая часть вечеринки Ивлеевой.

Настя ИвлееваВечеринкаФилипп КиркоровКсения СобчакФНСПроверкиСкандал
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