«Порядка миллиарда для начала». Кто захотел взыскать с Ивлеевой огромную сумму денег после голой вечеринки

Александр Трещёв — один из самых узнаваемых юристов России. Он получил известность после участия в телепрограмме «Федеральный судья». Создал журналы «Народный адвокат» и «Защита Трещёва».

— Мы взяли на себя ответственность выступить с инициативой такого иска. Туда может присоединиться сто, тысяча, десять тысяч, миллион, два, вся страна. Мы в своих требованиях просим миллиард рублей, потому что как они пришли с голой задницей, пусть убираются отсюда. Мы бываем во многих странах, знаем известных инфлюенсеров, блогеров, но нигде нет таких отвратительных персонажей, которые были глупыми, жадными, уродливыми и воспевали всё то, что в мире осуждается, — заявил юрист.