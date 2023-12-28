Вечеринка Ивлеевой ни при чем: Лолита объяснила, почему отменила концерт в Барнауле

На сайте Kassy.ru уже появилась информация и об отмене концерта Лолиты в барнаульском ДК моторостроителей, который был запланирован на конец марта следующего года.



Ранее НГС рассказывал, какие последствия настигли звезд за участие в скандальной вечеринке.