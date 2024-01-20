«Не состоится»: в Новосибирске отменили еще один концерт Лолиты

В Новосибирске отменили концерт Лолиты, который должен был пройти в конце марта в Академгородке. Выступление планировалось провести в Доме ученых СО РАН.
Информация об этом появилась на сайте учреждения.
— Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! — сказано в сообщении.
Уточняется, что новосибирцы могут вернуть купленные билеты по месту приобретения. Причины отмены концерта в учреждении не сообщили. НГС обратился к представителю площадки с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине января в Новосибирске также отменили выступление Лолиты, которое было запланировано на начало апреля. Концерт должен был стать юбилейным: певице исполнилось 60 лет. В конце декабря выяснилось, что выступление Лолиты также не состоится в Барнауле. Певица объяснила нашим коллегам из NGS22.RU, из-за чего пришлось отменить концерт.
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