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«Не состоится»: в Новосибирске отменили еще один концерт Лолиты

Выступление артистки должно было состояться в Академгородке

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Выступление планировалось провести в Доме ученых.

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В Новосибирске отменили концерт Лолиты, который должен был пройти в конце марта в Академгородке. Выступление планировалось провести в Доме ученых СО РАН.

Информация об этом появилась на сайте учреждения.

— Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! — сказано в сообщении.

Уточняется, что новосибирцы могут вернуть купленные билеты по месту приобретения. Причины отмены концерта в учреждении не сообщили. НГС обратился к представителю площадки с просьбой прокомментировать ситуацию.

В середине января в Новосибирске также отменили выступление Лолиты, которое было запланировано на начало апреля. Концерт должен был стать юбилейным: певице исполнилось 60 лет. В конце декабря выяснилось, что выступление Лолиты также не состоится в Барнауле. Певица объяснила нашим коллегам из NGS22.RU, из-за чего пришлось отменить концерт.

Напомним, после скандальной голой вечеринки блогера Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor у многих звезд, которые пришли на тусовку, начались проблемы. Этом материале рассказываем, какие последствия настигли артистов за участие в вечеринке.

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