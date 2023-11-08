Скандальное видео, повестка и обморок на концерте. Всё о конфликте Xolidayboy и Мизулиной — подробности

Певец и блогер Xolidayboy, попавший в опалу из-за противостояния с Екатериной Мизулиной, потерял сознание посреди своего концерта в Ставрополе. 23-летнему Ивану Минаеву (настоящее имя исполнителя) резко стало плохо 6 ноября. Артиста увезли в больницу.
Что у него диагностировали и причем тут скандал с Мизулиной — подробности смотрите в коротком видео чуть выше.
Незадолго до этого, прямо в аэропорту Минеральных Вод, Минаеву вручили повестку в военкомат. Об этом рассказала сама Мизулина — она призвала отменить концерты Xolidayboy из-за его «проукраинских высказываний». Глава Лиги безопасного интернета ополчилась на блогера из-за видео, в котором он называет себя украинцем (Минаев родился в Севастополе в 2000 году). Столичное выступление артиста перенесли.
Этой осенью певец отправился в тур по России. 2 ноября он выступил в Брянске, 4-го — в Екатеринбурге. А следом были Пятигорск со Ставрополем, где артисту и стало плохо.
Уже 9 ноября певец должен выступить в Нижнем Новгороде, затем в Казани и Самаре. А на 18 и 19 ноября у него запланированы концерты в подмосковном Королёве. Состоятся ли будущие выступления — неизвестно.
Продюсер певца, Ульяна Почеко, считает, что Мизулину нужно привлечь к ответственности за донос. Представитель Xolidayboy намерена подать заявление на общественницу в Следственный комитет.