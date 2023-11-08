Скандальное видео, повестка и обморок на концерте. Всё о конфликте Xolidayboy и Мизулиной — подробности

Уже 9 ноября певец должен выступить в Нижнем Новгороде, затем в Казани и Самаре. А на 18 и 19 ноября у него запланированы концерты в подмосковном Королёве. Состоятся ли будущие выступления — неизвестно.



Продюсер певца, Ульяна Почеко, считает, что Мизулину нужно привлечь к ответственности за донос. Представитель Xolidayboy намерена подать заявление на общественницу в Следственный комитет.