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Логистические проблемы: группа «Слот» отменила свое выступление на фестивале в Новосибирске

Об этом сообщили в сообществе музыкальной группы

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Концерт музыкантов планировался на рок-фестивале «Ветер Сибири»

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Группа «Слот» отменила свое выступление на фестивале, который пройдет в середине августа в Новосибирске. Об этом сообщили в официальном сообществе музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Концерт музыкантов планировался на рок-фестивале «Ветер Сибири». Мероприятие состоится на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. Отмену выступления группа «Слот» объяснила «логистическими проблемами».

— Хотим сообщить, что мы не сможем выступить на фестивале «Ветер Сибири» из-за логистических проблем, — указано в сообществе.

На сайте музыкального фестиваля пропали данные о выступлении группы «Слот». Отметим, информация о концерте коллектива сохранилась в группе рок-фестиваля во «ВКонтакте».

В начале июля в Новосибирске состоялся концерт группы The Hatters. Музыканты выступали в «Подземке». О том, как прошел концерт группы, — в материале.

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