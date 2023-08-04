Логистические проблемы: группа «Слот» отменила свое выступление на фестивале в Новосибирске

Группа «Слот» отменила свое выступление на фестивале, который пройдет в середине августа в Новосибирске. Об этом сообщили в официальном сообществе музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».
Концерт музыкантов планировался на рок-фестивале «Ветер Сибири». Мероприятие состоится на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. Отмену выступления группа «Слот» объяснила «логистическими проблемами».
— Хотим сообщить, что мы не сможем выступить на фестивале «Ветер Сибири» из-за логистических проблем, — указано в сообществе.
На сайте музыкального фестиваля пропали данные о выступлении группы «Слот». Отметим, информация о концерте коллектива сохранилась в группе рок-фестиваля во «ВКонтакте».
В начале июля в Новосибирске состоялся концерт группы The Hatters. Музыканты выступали в «Подземке». О том, как прошел концерт группы, — в материале.