«Развращение и вестернизация»: Совет отцов выступил против показа фильма «Барби» в Новосибирске

Общественная организация Совет отцов Новосибирской области выступила против показа премьеры фильма «Барби» в Новосибирске. Аргументировать эту позицию НГС 11 сентября согласился один из лидеров движения Сергей Майоров.
— Идёт развращение и навязывание чуждой нам культуры, тем более в такое время. Такие фильмы популяризуют образ недружественного нам государства. Нам образ жизни американский приукрашивают, происходит так называемая вестернизация. Она идёт через джинсы, гамбургеры и голливудские фильмы, — заявил Майоров.
Общественник сказал, что каких-либо активных действий по срыву показов «Барби» Совет отцов не предпринимал, сам Майоров сейчас находится в Москве.
— У нас сейчас немного руки связаны другими делами. Будь я в Новосибирске, с удовольствием предпринял бы что-нибудь, сделал бы всевозможное, чтобы такое кино на наших экранах не показывали, — добавил Майоров.
Фильм «Барби» в России показывают в кинотеатрах — в ряде городов, в том числе Новосибирске несколько дней назад начали продавать билеты. Отметим, что в Минкульте заявили, что «Барби» (12+) и «Оппенгеймер» (16+) не соответствуют традиционным ценностям, поэтому фильмам не разрешили выдать принудительную лицензию. Ранее мы общались с критиками о том, что в картинах могло не понравиться министерству и какова судьба «серого» кинопроката в России.
Кстати, в Сети появился сервис, который позволяет представить себя в Барбиленде — в качестве подружки Барби или ее приятеля Кена. НГС предложил сервису переместить в идеальную игрушечную страну новосибирских политиков.