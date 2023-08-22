Фильм «Барби» покажут в кинотеатре в Новосибирске — когда ждать премьеру

Фильм «Барби» в России покажут в кинотеатрах — в ряде городов уже начали продавать билеты на 9 сентября. В Новосибирске новинка может появиться еще раньше.
В сети «СИНЕМА 5» будут показывать «Барби» как предсеансовое обслуживание к фильму «Фора Х». Но в Новосибирске эти кинотеатры не представлены.
В кинотеатре «Победа» корреспонденту НГС ответили, что не комментируют ситуацию с фильмом «Барби». В «Синема парке» объяснили, что сейчас нет информации о показах.
— На фильм, как в ситуации с «Аватаром», нет прокатного удостоверения. Будем ли мы показывать «Барби», сейчас ответить не можем, — ответили корреспонденту НГС в «Синема парке».
Как зритель корреспондент НГС также позвонила в кинотеатр «Киноатлас» по телефону горячей линии.
— Показывать «Барби» будем на следующей неделе. Следите за сайтом, там будут билеты. Более точную дату сказать не можем, — ответили в кинотеатре.
В Сети появился сервис, который позволяет представить себя в Барбиленде — в качестве подружки Барби или ее приятеля Кена. НГС предложил сервису переместить в идеальную игрушечную страну новосибирских политиков.