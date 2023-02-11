Концерт Инстасамки отменили в Новосибирске

В публикации указывается, что, кроме Новосибирска, выступления Инстасамки переносятся и в других регионах России. Речь идет о концертном туре, который должен был стартовать в марте 2023 года.



— К сожалению, мы вынуждены перенести концертный тур на 2024 год. Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать, — указано в сообщении. — Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу.

