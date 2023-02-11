Концерт Инстасамки отменили в Новосибирске

В Новосибирске отменили концерт рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). Как сообщается в группе запланированного выступления в соцсети «ВКонтакте», мероприятие перенесли на следующий год.
В публикации указывается, что, кроме Новосибирска, выступления Инстасамки переносятся и в других регионах России. Речь идет о концертном туре, который должен был стартовать в марте 2023 года.
— К сожалению, мы вынуждены перенести концертный тур на 2024 год. Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать, — указано в сообщении. — Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу.
Концерт артистки планировалось провести в новосибирском баре «Blablabar». Выступление певицы должно было пройти 31 марта.
Отметим, в середине января этого года руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила главам регионов принять меры по отношению к рэп-исполнительнице.
— Исполнительница Инстасамка в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков, что можно расценивать как сбыт наркотических веществ, а проведенные ей концерты имеют множество нарушений, связанных с развратными действиями по отношению к детям, — сообщила в своем видеообращении в телеграм-канале Екатерина Мизулина.
Как сообщила глава Лиги безопасного интернета, «такое ощущение абсолютной безнаказанности» приводит к совершению подобных правонарушений, которые повлекут за собой меры со стороны правоохранительных органов.
— Лига безопасного интернета ранее обратилась в главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России в связи с рекламой онлайн-наркомагазинов у данного исполнителя, — сказала Екатерина Мизулина. — В ближайшие дни мы также направим обращения губернаторам всех регионов, где планируются концерты исполнителя, чтобы власти приняли меры по ограничению такой сомнительной для подрастающего поколения деятельности.
В декабре 2022 года в Новосибирске отменили концерт рэперши и блогера Hofmannita за день до начала. На песни рэперши пожаловался Совет отцов Новосибирской области.