От критики СВО до фронтовых песен. Как в России отменяют звезд и на что они идут, чтобы вернуться в шоубиз

— Кто-то едет туда [выступать на фронт], потому что ему поставили условие. И тогда такие поездки, я считаю, вредны. Так как это несправедливо по отношению к нашим воинам. Я думаю, что в этом случае абсолютно пагубно начальникам говорить: «Давай ты съезди и тогда будешь выступать на концертах», — такое мнение высказал в недавнем интервью агентству ТАСС режиссер Никита Михалков.
По его словам, многие ездят с благотворительными выступлениями «по чьей-то просьбе» или «ради того, чтобы продолжить свою карьеру». С начала спецоперации на Украине россияне активно штурмуют соцсети своих кумиров с требованиями высказать свою гражданскую позицию. Конкретики от звезд требуют и различные близкие к государству общественные организации. Они внимательно следят за каждым шагом звезд, а правоохранительные органы реагируют на их жалобы с завидной оперативностью.
Чтобы отбиться от угроз, а также сохранить работу в России и финансовую стабильность, артистам часто приходится публично извиняться за свои действия или слова. 24 февраля многие звезды опубликовали эмоциональные заявления в поддержку Украины, а спустя время начали чистить ленты соцсетей и отказываться от своих слов. Рассказываем о звездах, которые столкнулись с хейтом после своих заявлений, и на что они идут, чтобы вернуться в шоубиз.
Жизнь превратилась в труху. Ирина Горбачева
Публично о политике Горбачева всегда старалась высказываться нейтрально. Единственным проявлением позиции артистки было то, что после начала военных действий она отменила гастроли в Москве и Санкт-Петербурге.
— В связи с происходящей ситуацией мы отменяем наши концерты в Питере и Москве, — отметила тогда актриса.
Режиссер Никита Михалков в разговоре с ТАСС заявил, что актриса «в самом начале выступала против спецоперации».
— Вот есть Ира Горбачева, которая снималась у нас, играла кошку в «Бременских музыкантах». Она в самом начале выступала против спецоперации. А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась, — сказал Михалков. — Причем это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю.
В интервью, опубликованном на Youtube-канале журналистки Мадонны Мур в начале января 2024 года, Горбачева заявила, что считает себя «частью любого процесса, который происходит в ее стране» и «выбирает здесь быть и жить». Она добавила, что помогает беженцам из ДНР и ЛНР, а также Киева и, из-за своей позиции, лишилась 95% своих друзей.
Ирина Горбачева — российская актриса театра и кино родом из Мариуполя. Получила широкую известность, публикуя забавные ролики из закулисья театра в соцсетях. Обладательница нескольких кино- и театральных премий, в том числе «Золотая маска», статуэток «Ника» и «Золотой орёл». Снималась в таких картинах, как «Чики», «Аритмия», «Я худею» и «Громкая связь». В июне прошлого года Ирина Горбачева подтвердила слухи о разводе с украинским музыкантом Антоном Савлеповым.
От митингов до фронта. Рома «Зверь»
Лидер группы «Звери» до августа 2023 года довольно четко высказывал свою позицию по украинскому вопросу. В 2018 году в интервью «Дождю» (признан в РФ иноагентом) он заявил, что не выступает в Крыму после 2014 года.
В 2020 году он выступал против поправок к Конституции и ходил в качестве группы поддержки на суды по делу «Седьмой студии» в отношении худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других управляющих театрального проекта.
«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная Кириллом Серебренниковым из своих учеников в Школе-студии МХАТ. Позже актеры составили костяк труппы «Гоголь-центра». По версии следствия, руководители «Седьмой студии» присвоили часть денег, которые Министерство культуры выделило на проект «Платформа». Подробнее о деле, поддержке режиссера и истории «Гоголь-центра», можно прочитать здесь.
После начала военных действий на Украине группа «Звери» сделала в своей группе в Facebook (деятельность запрещена на территории РФ) антивоенное заявление. Аналогичное обращение лидер бэнда опубликовал и на личной странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Обе записи сейчас удалены, однако в сети остались их скриншоты.
Проблемы с концертами
В июне 2023 года группа «Звери» должна была выступать в качестве хедлайнера на ПМЭФ. Но после анонса в официальной группе экономического форума ряд общественных деятелей и политиков высказали свое негодование:
— У Билыка (фамилия Ромы Зверя. — Прим. ред.) богатая биография настоящего представителя пятой колонны, — написал в личном блоге декан МГИК Юрий Кот. — C началом спецоперации лидер группы «Звери» публично осудил ее в соцсетях, затем вместе с коллективом начал активничать на тему «за мир любой ценой против спецоперации».
Депутат Заксобрания Петербурга Константин Чебыкин написал на музыканта жалобу в прокуратуру и призвал запретить выступление «Зверей» на Дворцовой площади. А депутат Госдумы Михаил Романов требовал признать группу иноагентами и проверить на нарушения закона.
После скандала организаторы мероприятия заявили, что обещанных «Зверей» на Дворцовой не будет. На традиционном концерте выступили группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.
Смена позиции и песни для бойцов
Спустя пару месяцев «военкор» Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo опубликовал ролик, на котором Рома Зверь в шлеме и бронежилете присутствует при пуске снаряда, а затем исполняет песню «Говори» перед российскими военными в ДНР.
Сейчас все посты в его личном instagram (деятельность запрещена в РФ) удалены. На страничке группы закрыты комментарии. Выступления артиста запланированы на ближайшие даты в российских городах, а на конец августа — концерт в Лужниках.
Настоящее имя Ромы Зверя — Роман Билык. Музыкант родился в Таганроге. С 1989 по 1993 год проживал в Мариуполе, а также некоторое время в Киеве. Его отец украинец. На премии Муз-ТВ группа побеждала в номинации «Лучшая рок-группа» 9 раз.
В 2018 году вышел фильм «Лето» с Билыком в главной роли, он сыграл лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. Режиссер ленты тогда находился под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Рома Зверь и его гитарист Герман Осипов получили приз Каннского фестиваля за саундтрек к «Лету».
Страх за детей. Сергей Лазарев
В 2016 говорил, что для него Крымский полуостров принадлежит Украине, и он «не разделяет всеобщей эйфории по поводу возвращения Крыма».
24 февраля 2022 года в сторис он опубликовал эмоциональное заявление, в котором осудил политику России. По словам Лазарева, за неделю до событий его сын «проснулся ночью в слезах», испугавшись, что будет вооруженный конфликт
— Я сам реву как мальчик сейчас… Пожалуйста, остановитесь все! Сядьте за стол переговоров! Дайте людям жить, — написал певец.
После этой публикации артист начал получать негативные сообщения и угрозы и несколько месяцев почти ничего не публиковал. Когда в СМИ начали распространять информацию о его отъезде из России, Сергей Лазарев прервал молчание, назвал эти слухи фейком и провокацией и заявил, что «никогда не стыдился» называть себя русским.
Масштабное шоу, запланированное на март 2022 года, певец перенес на осень. В конце апреля администрация Липецкой области заявила, что певец отказался выступать на местном концерте «ZаРоссию». Правда, сам Лазарев заявил, что «решение о замене артиста принималось организаторами мероприятия».
В июне 2022 года Сергей Лазарев дал бесплатные концерты для беженцев ЛДНР в Сергиево-Посадском районе и Калуге. Он также публично заявил, что оказывает им помощь.
— Когда уже мир, наконец, увидит и услышит то, что происходило и происходит вот уже много лет в Донбассе? Я переоценил, переосмыслил многое, — рассказал он в соцсетях.
Сейчас возможность комментировать публикации в соцсетях певца частично ограничена. Он регулярно появляется в шоу на федеральных телеканалах.
Ранее мы рассказывали, кого из артистов потеряла российская сцена после начала спецоперации на Украине. Мы также писали о негласном черном списке артистов, которых признали иноагентами, и тех, кто осудил проведение СВО.