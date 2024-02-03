От критики СВО до фронтовых песен. Как в России отменяют звезд и на что они идут, чтобы вернуться в шоубиз



По его словам, многие ездят с благотворительными выступлениями «по чьей-то просьбе» или «ради того, чтобы продолжить свою карьеру». С начала спецоперации на Украине россияне активно штурмуют соцсети своих кумиров с требованиями высказать свою гражданскую позицию. Конкретики от звезд требуют и различные близкие к государству общественные организации. Они внимательно следят за каждым шагом звезд, а правоохранительные органы реагируют на их жалобы с завидной оперативностью.



Чтобы отбиться от угроз, а также сохранить работу в России и финансовую стабильность, артистам часто приходится публично извиняться за свои действия или слова. 24 февраля многие звезды опубликовали эмоциональные заявления в поддержку Украины, а спустя время начали чистить ленты соцсетей и отказываться от своих слов. Рассказываем о звездах, которые столкнулись с хейтом после своих заявлений, и на что они идут, чтобы вернуться в шоубиз.

