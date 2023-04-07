Группа «Сплин» до сих пор не знает, почему исчезла с афиши фестиваля «Ветер Сибири» — ее место уже заняли

С афиши фестиваля «Ветер Сибири» убрали изображение солиста группы «Сплин» Александра Васильева.
Сейчас на его месте появилось фото исполнителя из группы The Hatters Юрия Музыченко.
— Ни один из музыкантов или коллективов, заявленных для участия в фестивале, не является чьей-либо заменой, а является самостоятельным артистом с собственной уникальной программой. Мы стараемся максимально отразить весь спектр отечественной рок-музыки и в дальнейшем будем только увеличивать список участников фестиваля «Ветер Сибири 2023», — сообщил директор мероприятия Евгений Анциферов.
Информацию о выступлении The Hatters опубликовали на странице фестиваля во «ВКонтакте» 4 апреля. Представитель группы подтвердил корреспонденту НГС свое участие в «Ветре Сибири».
Менеджер группы «Сплин» Дмитрий Демидкин сообщил НГС, что организаторы не сообщали об отмене выступления:
— У меня до сих пор нет никакой официальной информации. Организаторы связывались, говорили, что возникают какие-то сложности, но это пока все на уровне телефонных разговоров. Официального уведомления о том, что группа выступать не будет, не было.
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30 марта общественная группа «Совет отцов Новосибирской области» потребовала отменить выступление группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири». Выступление группы запланировано на 13 августа.