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Группа «Сплин» до сих пор не знает, почему исчезла с афиши фестиваля «Ветер Сибири» — ее место уже заняли

Организаторы заявили, что это не замена

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Сейчас солиста группы «Сплин» Александра Васильева нет на афише фестиваля

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С афиши фестиваля «Ветер Сибири» убрали изображение солиста группы «Сплин» Александра Васильева.

Сейчас на его месте появилось фото исполнителя из группы The Hatters Юрия Музыченко.

Так выглядит обновленная афиша фестиваля

Так выглядит обновленная афиша фестиваля

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— Ни один из музыкантов или коллективов, заявленных для участия в фестивале, не является чьей-либо заменой, а является самостоятельным артистом с собственной уникальной программой. Мы стараемся максимально отразить весь спектр отечественной рок-музыки и в дальнейшем будем только увеличивать список участников фестиваля «Ветер Сибири 2023», — сообщил директор мероприятия Евгений Анциферов.

Такой была афиша после того, как с нее убрали изображение солиста группы «Сплин»

Такой была афиша после того, как с нее убрали изображение солиста группы «Сплин»

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Информацию о выступлении The Hatters опубликовали на странице фестиваля во «ВКонтакте» 4 апреля. Представитель группы подтвердил корреспонденту НГС свое участие в «Ветре Сибири».

Менеджер группы «Сплин» Дмитрий Демидкин сообщил НГС, что организаторы не сообщали об отмене выступления:

— У меня до сих пор нет никакой официальной информации. Организаторы связывались, говорили, что возникают какие-то сложности, но это пока все на уровне телефонных разговоров. Официального уведомления о том, что группа выступать не будет, не было.

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30 марта общественная группа «Совет отцов Новосибирской области» потребовала отменить выступление группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири». Выступление группы запланировано на 13 августа.

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