«Что это за организация, непонятно»: новосибирцы не могут вернуть билеты на отмененный концерт Zivert

«Пришло письмо, что концерт не отменяется, а переносится»

Новую дату концерта пообещали озвучить позже, после согласования. По вопросам возврата в «Локомотив-Арене» рекомендуют обращаться к билетным организаторам по месту приобретения. На этом этапе у некоторых новосибирцев и жителей ближайших регионов, которые купили билеты на концерт певицы, начались проблемы.



Читательница НГС Вера приехала в Новосибирск на концерт из Томска, билет она купила через сайт организатора — Milk Concert. О том, что концерта не будет, Вера узнала в день его проведения. Попытки вернуть деньги оказались безуспешными. Сибирячка написала обращение организаторам, ей ответили, что с ней свяжется их партнер Radario — сайт с афишей, где также можно приобрести билет на желаемое мероприятие.