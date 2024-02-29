«Что это за организация, непонятно»: новосибирцы не могут вернуть билеты на отмененный концерт Zivert

22 февраля певица Zivert объявила, что не сможет выступать на концертах из-за проблем со здоровьем как минимум до осени. Юлия Сытник (это настоящее имя артистки) обратилась к подписчикам в соцсетях и рассказала подробности последнего концерта в Калининграде, после которого по настоятельной рекомендации врачей взяла паузу. По городам России прокатилось волнение: как быть с купленными билетами, стоит ли ждать новой даты концерта или лучше вернуть деньги. В Новосибирске концерт должен был состояться 24 февраля в «Локомотив-Арене». Об отмене мероприятия сначала написали в группе во «Вконтакте», позже информация появилась на сайте концертной площадки. А вот со связью с организаторами возникли проблемы. Подробности узнала корреспондент НГС.
«Пришло письмо, что концерт не отменяется, а переносится»
Новую дату концерта пообещали озвучить позже, после согласования. По вопросам возврата в «Локомотив-Арене» рекомендуют обращаться к билетным организаторам по месту приобретения. На этом этапе у некоторых новосибирцев и жителей ближайших регионов, которые купили билеты на концерт певицы, начались проблемы.
Читательница НГС Вера приехала в Новосибирск на концерт из Томска, билет она купила через сайт организатора — Milk Concert. О том, что концерта не будет, Вера узнала в день его проведения. Попытки вернуть деньги оказались безуспешными. Сибирячка написала обращение организаторам, ей ответили, что с ней свяжется их партнер Radario — сайт с афишей, где также можно приобрести билет на желаемое мероприятие.
— От Radario пришло письмо, что концерт не отменяется, а переносится, и билеты будут действительны. Мне это не подходит, поэтому я еще раз им написала по поводу возврата денег. Они мне прислали другую почту и попросили связаться с ними. Что это за организация, непонятно. Я написала на эту почту, но ответ не поступил, — пояснила читательница НГС Вера.
С похожей проблемой столкнулись и другие поклонники Zivert: их направляют от одного посредника к другому, при этом вопрос о возврате денежных средств остается без ответа.
Другая читательница НГС Арина рассказала, что купила билет на концерт через сайт «Яндекс.Афиша», а за два дня до мероприятия на сайте появилось уведомление о переносе.
— Я вернула билет по этой причине, в личном кабинете у меня статус: «В процессе возврата», — поделилась Арина.
Кто привозит артистов и продает билеты
Milk Concert Agency — достаточно крупное event-агентство. Среди артистов, которых организатор концертов привозит в разные города страны, не только Zivert, но и «Квартет И», новосибирцы Элджей, Slava Marlow и Dava, Ольга Бузова и даже Олег Газманов.
За агентством стоит, согласно опубликованной на его сайте публичной оферте, предпринимательница из Новосибирска Яна Шитова. Ее удивила шумиха: ситуация с переносом концерта происходит не в первый раз. Яна уверяет, что всем желающим вернут деньги, но необходимо подождать.
— Вы же понимаете, что из 4 тысяч человек всегда найдется тот, кто недоволен. Возвратом билетов занимаются такие же люди. Заявок много, концерт перенесён меньше недели назад. Процедура возврата может занять некоторое время, как в любых других учреждениях и организациях, — объяснила Яна Шитова корреспонденту НГС. — Я по возможности лично отвечаю людям, которые пишут мне на телефон или обращаются по электронной почте. Концерт был аншлаговый, отмены не ожидал никто — ни мы, ни зрители, ни сама артистка, я думаю.
Билетной платформой Radario, о которой упомянули читатели НГС, управляет одноименная компания, зарегистрированная в Санкт-Петербурге в 2011 году. 60% ООО «Радарио» принадлежит холдингу «Кассир.Ру-Национальный Билетный Оператор» (крупнейший конечный совладелец — петербургский предприниматель Евгений Финкельштейн), оставшаяся доля в 40% — кипрской «Экзоро Энтерпрасиз Лимитед».
Данных о финансовой деятельности за 2023 год пока нет, а в 2022 году компания заработала 71,4 миллиона рублей. Правда, всё равно по итогам года ушла в убыток на 17,1 миллиона. По указанному в ЕГРЮЛ телефону компании отвечает автоответчик, который ссылается на ковидные ограничения и указ президента от 2 апреля 2020 года и предлагает все вопросы направлять на электронную почту.
Корреспондент НГС направила письменный запрос Radario с просьбой прокомментировать проблемы, которые возникли у новосибирцев с возвратом билетов на отмененный концерт Zivert.
Как вернуть деньги за билет
Процедура возврата билета по инициативе посетителя происходит согласно правилам. Заявление о возврате должно быть заполнено по форме, утвержденной минкультуры, и отправлено по электронной почте — обычно на билетных платформах уже есть готовая форма или шаблон. В редких случаях это бумажный документ, который направляют по обычной почте заказным письмом. К заявлению необходимо приложить паспорт, чтобы подтвердить личность, и сам билет или его скан. Вернуть деньги за билет также можно по причине болезни или смерти близкого родственника — прикрепите к форме нужную вам справку. Сервисный сбор возврату не подлежит.
У посетителя мероприятия нет доступа к договору между организатором и его агентом (сторонними сайтами, где можно купить билет — «Яндекс», «Кассы» и пр.), поэтому неизвестно, кто из них должен вернуть деньги. Напишите письмо сначала агенту, где вы покупали билет: если он откажется возвращать вам деньги, то направит на организатора. На билетах обычно написано, кто организатор мероприятия, если вдруг вы так и не поняли, кто ответственный.
Правозащитник компании «Комфорт» Евгений Казанцев отмечает, что если организатор отказывается вернуть вам деньги или вы считаете, что попали на мошенников, самое простое — обратиться с письменным заявлением в полицию.
— Лучше написать по месту совершения предполагаемого преступления. Даже если дело не возбудят, то отказное постановление можно будет обжаловать в прокуратуре. Плюсом, ознакомившись с материалами проверки, можно будет увидеть, кто организатор, где деньги, — говорит Евгений Казанцев.
Обычно деньги возвращают в течение 10 дней с момента обращения. Дату перенесенного концерта организатор обязан назвать в течение полугода, в противном случае мероприятие будет считаться отмененным. Подать заявление на возврат денег необходимо в течение 9 месяцев.
В группе «Роспотребнадзор по Новосибирской области» во «Вконтакте» появились разъяснения по возврату билетов за концерт певицы Зиверт: посетителям мероприятия рекомендовано обратиться с заявлением в общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Стоит отметить, что с концертами Zivert в Новосибирске не впервые происходят накладки: с декабря 2020 года, в разгар ковидных ограничений, выступление переносили на лето 2021-го, но и его отменили.
А в 2024 году по всей стране стали отменять концерты целого ряда артистов — рассказываем, кто попал в новый список «запрещенных» артистов.
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