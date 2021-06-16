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Запретили за два дня до начала: концерт Zivert отменили в Новосибирске второй раз

Ранее мероприятие должно было пройти в декабре, но концерт перенесли на лето

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Из-за коронавируса концерт певицы перенесут уже во второй раз

Из-за коронавируса концерт певицы перенесут уже во второй раз

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В Новосибирске отменили концерт Zivert из-за ковидной ситуации

Роспотребнадзор назвал «невозможным» проведение концерта певицы Zivert в Новосибирске из-за коронавируса — организаторы заявили о его отмене. Письмо, в котором называют сложившуюся в регионе эпидемиологическую обстановку сложной, направили организаторам концерта сегодня, 16 июня.

— Последние 3 недели отмечается рост заболеваемости. Причем на прошедшей 23-й неделе он составил 15,2%, на 22-й неделе — 8,2%. Коэффициент распространения инфекции колеблется от 0,99 до 1,1 и превышает средний по РФ (0,5). В связи с неблагополучной обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ежедневным увеличением количества заболевших, с целью исключения рисков дальнейшего распространения заболеваемости COVID-19, на 16 июня 2021 года управление считает невозможным проведение концерта Zivert, — говорится в письме Роспотребнадзора, которое есть в распоряжении НГС.

Как сообщила корреспонденту НГС одна из организаторов Яна Шитова (Milk Concert), концерт будет перенесен.

— Просто у Роспотребнадзора есть такое замечательное качество — запрещать концерты нам за день, за два, когда всё уже оплачено, когда уже, грубо говоря, концерт реализован. И никого не интересует далее, что и как мы будем делать. Мы узнали об этом несколько часов назад, не можем пока так оперативно связаться с артистом, площадкой, определить дату. А так мы были уже на финишной прямой, у нас уже стояла площадка, оборудованная всем необходимым для концерта. Все требования Роспотребнадзора, которые ранее были нам предписаны, были соблюдены, всё закуплено для безопасности здоровья зрителей, — рассказала Яна Шитова.

Концерт Zivert должен был пройти 18 июня в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Сейчас этого мероприятия уже нет в афише на сайте покупки билетов.

Певица Zivert планировала выступить в Новосибирске еще раньше — 5 декабря. Однако за день до концерта организаторы разместили пост в соцсети «ВКонтакте», в котором сообщили, что «в связи с новыми требованиями Роспотребнадзора, а также в ходе сегодняшних переговоров с главами контролирующих органов города Новосибирска» переносят на другую дату.

Прежде, в марте, в Новосибирске за пять дней до мероприятия перенесли концерт рэпера Скриптонита. Он должен был выступить на сцене «Экспоцентра» 12 марта, однако теперь ожидается, что мероприятие пройдет 25 июня.

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концерткоронавирус в Новосибирске
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