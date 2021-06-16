Запретили за два дня до начала: концерт Zivert отменили в Новосибирске второй раз

Как сообщила корреспонденту НГС одна из организаторов Яна Шитова (Milk Concert), концерт будет перенесен.



— Просто у Роспотребнадзора есть такое замечательное качество — запрещать концерты нам за день, за два, когда всё уже оплачено, когда уже, грубо говоря, концерт реализован. И никого не интересует далее, что и как мы будем делать. Мы узнали об этом несколько часов назад, не можем пока так оперативно связаться с артистом, площадкой, определить дату. А так мы были уже на финишной прямой, у нас уже стояла площадка, оборудованная всем необходимым для концерта. Все требования Роспотребнадзора, которые ранее были нам предписаны, были соблюдены, всё закуплено для безопасности здоровья зрителей, — рассказала Яна Шитова.



Концерт Zivert должен был пройти 18 июня в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Сейчас этого мероприятия уже нет в афише на сайте покупки билетов.

