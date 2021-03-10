В Новосибирске внезапно перенесли концерт Скриптонита, хотя зрители раскупили почти все билеты

В Новосибирске за пять дней до мероприятия перенесли концерт рэпера Скриптонита. Он должен был выступить на сцене «Экспоцентра» 12 марта, однако теперь ожидается, что мероприятие пройдет 25 июня.



Это уже второй перенос концерта, в прошлый раз его перенесли с 21 ноября 2020 года на 12 марта 2021 года.

