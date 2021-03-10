В Новосибирске внезапно перенесли концерт Скриптонита, хотя зрители раскупили почти все билеты

В Новосибирске внезапно перенесли концерт Скриптонита
В Новосибирске за пять дней до мероприятия перенесли концерт рэпера Скриптонита. Он должен был выступить на сцене «Экспоцентра» 12 марта, однако теперь ожидается, что мероприятие пройдет 25 июня.
Это уже второй перенос концерта, в прошлый раз его перенесли с 21 ноября 2020 года на 12 марта 2021 года.
Как сообщил музыкант у себя в соцсетях (этот же пост разместили организаторы мероприятия Milk Concert у себя в соцсетях) 7 марта, «сложившаяся ситуация в стране и мире не позволяет» провести намеченный концерт в Новосибирске в полном объеме. За четыре дня до переноса Milk Concert сообщал, что на концерт рэпера раскупили уже
— Перенос произошел из-за оставшихся ограничений по коронавирусу. Было принято решение о его переносе, чтобы шоу прошло в полной мере и удовлетворены остались артист и зрители. Билетный оператор занимается вопросами возврата билетов, мы только будем узнавать по итогам прошедшей недели, как там обстоят дела по поводу этой ситуации, — объяснила организатор Яна Шитова.
Стоимость билетов на концерт музыканта начиналась от 2500 рублей. За эту сумму можно было приобрести проход на танцпол. Самые дорогие билеты стоят от 3000 до 3500 рублей (место за столом на VIP-трибуне).
Накануне стало известно, что культовая группа 90-х «На-На» планирует провести в апреле два концерта в Новосибирской области, несмотря на коронавирус и ограничения на проведение массовых мероприятий.