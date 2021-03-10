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Легендарная группа 90-х «На-на» выступит в новосибирском баре и бердском дворце культуры

Концерты пройдут 19 и 21 апреля

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В Бердске на концерт группы продано уже больше 90% билетов

В Бердске на концерт группы продано уже больше 90% билетов

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Группа «На-на» выступит в новосибирском баре и бердском дворце культуры

Культовая группа 90-х «На-на» даст в апреле два концерта в Новосибирской области.

Выступления пройдут в Новосибирске и Бердске. Первый концерт состоится 19 апреля в бердском дворце культуры «Родина» — уже продано больше 90% билетов. Затем группа выступит 21 апреля в новосибирском баре «Бочкари».

Директор группы «На-на» Виталий Фроликов пояснил корреспонденту НГС, что артисты планируют выступать несмотря на пандемию и ограничения на проведение массовых мероприятий:

— Мы работаем, ничего не отменяем. Это зона ответственности организаторов — они могут организовать, позволяет местное законодательство и местные правила проводить концерты — они проводят. Это зависит от них, от нас — ровным счетом ничего.

После Новосибирской области группа выступит в Алтайском крае — в городе Барнаул.

Накануне стало известно, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Манижа.

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концертгруппа "На-на"
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