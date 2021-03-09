Певица Манижа представит Россию на «Евровидении-2021»

В эфире Первого канала завершилось голосование за исполнителя и песню, которые представят Россию на «Евровидении» в этом году. В отборе участвовали группы Therr Maitz, «2Маши» и певица Манижа. Зрители делали свой выбор с помощью СМС голосования, в итоге победила Манижа.
Маниже 29 лет, она родилась в Душанбе. Известной она стала после публикации авторских музыкальных видео-коллажей в Instagram. С 16 лет начала писать собственные песни и выступать с ними под псевдонимом РуКола. На композицию «Пренебрегаю» был снят клип с участием Семена Слепакова. Песня быстро стала популярной и несколько месяцев держалась в верхних строчках отечественных хит-парадов.
— Для меня участие в Евровидении — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей, — заявила певица.
В этом году «Евровидение» пройдет с
Посмотрите выступления всех участников финала.
Сегодняшний концерт открыла группа Little Big с песней UNO, а после выступления объяснила, что решила не участвовать в отборах, иначе ей пришлось бы соревноваться с «прошлогодним Little Big'ом», а в России много других талантливых артистов.
«Евровидение» проходит ежегодно с 1956 года и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире. В разные годы в конкурсе участвовали группа ABBA (Швеция, 1974 год), «Чингисхан» (Германия, 1979 год), Селин Дион (Швейцария, 1988 год). После выступлений на песенном фестивале они становились всемирно известными. Россия побеждала в «Евровидении» один раз — в 2008 году, когда страну представлял Дима Билан.