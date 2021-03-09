Певица Манижа представит Россию на «Евровидении-2021»

В эфире Первого канала завершилось голосование за исполнителя и песню, которые представят Россию на «Евровидении» в этом году. В отборе участвовали группы Therr Maitz, «2Маши» и певица Манижа. Зрители делали свой выбор с помощью СМС голосования, в итоге победила Манижа.

Маниже 29 лет, она родилась в Душанбе. Известной она стала после публикации авторских музыкальных видео-коллажей в Instagram. С 16 лет начала писать собственные песни и выступать с ними под псевдонимом РуКола. На композицию «Пренебрегаю» был снят клип с участием Семена Слепакова. Песня быстро стала популярной и несколько месяцев держалась в верхних строчках отечественных хит-парадов.