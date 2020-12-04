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Зиверт отменила концерт в Новосибирске из-за «указа из Москвы»

В Красноярске выступление певицы состоялось

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Концерт должен был пройти в Экспоцентре

Концерт должен был пройти в Экспоцентре

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Концерт Zivert в Новосибирске отменили

Концерт исполнительницы Zivert (Зиверт), который должен был состояться на сцене Экспоцентра уже завтра, 5 декабря, отменен. С таким заявлением певица выступила в инстаграме.

— Дорогой Новосибирск! Мы не виноваты. К сожалению, завтрашнего концерта не будет. Поступил указ из Москвы, что его невозможно провести. Мы были готовы, мы уже в Красноярске. Хотели быстренько долететь до вас и его провести. <...> От нас ничего не зависит. Нам очень жаль, — сообщила Зиверт.

Юлия Зиверт — 30-летняя российская поп-певица. Широкую популярность получила в 2018 году после выхода трека Life. В своем творчестве активно использует стилистику 1980-х годов.

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Концерт исполнительницы в Красноярске прошел 4 декабря.

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Юлия Зивертотменили концерт
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