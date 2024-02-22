«Эта life — в кайф»: кто такая певица Zivert, которая отменила концерты до осени

Летала, но устала

Настоящее имя певицы — Юлия Сытник, она родилась в Москве в 1990 году. Мечтала стать певицей с детства и давала концерты домашним животным. Занималась балетом, изучала английский язык. У Юлии нет музыкального образования, в университете она тоже не доучилась, причиной стало отсутствие финансов. Известно, что она хотела стать дизайнером одежды, ее вдохновляла бабушка, которая была отличной швеей. Также Юлия работала флористом.

Вместе с родителями Юлия часто путешествовала, уверенно чувствовала себя в самолетах. Возможно поэтому в качестве первой серьезной профессии она выбрала авиацию: до начала музыкальной карьеры Юлия работала стюардессой. От должности бортпроводницы она дошла до элитного подразделения авиакомпании, куда брали девушек с высокими профессиональными навыками и привлекательной внешностью. Спустя 4 года Юлия устала от частых перелетов, дресскода, строгого пучка и бесцветного лака для ногтей. Ей хотелось творческой реализации, хотелось добавить в жизнь немного бунтарства и исполнить мечту детства.