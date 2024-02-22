«Эта life — в кайф»: кто такая певица Zivert, которая отменила концерты до осени

Певица Zivert объявила о перерыве в карьере. Неожиданной новостью она поделилась в социальных сетях. Артистка записала видео для поклонников и сообщила, что испытывает проблемы со здоровьем, которые начались еще полтора года назад. Сколько продлится перерыв, певица не знает, но концерты отменены до осени — в Новосибирске Zivert должна была выступить 24 февраля. Рассказываем, что известно об уставшей певице и что означает ее необычный творческий псевдоним.
Летала, но устала
Настоящее имя певицы — Юлия Сытник, она родилась в Москве в 1990 году. Мечтала стать певицей с детства и давала концерты домашним животным. Занималась балетом, изучала английский язык. У Юлии нет музыкального образования, в университете она тоже не доучилась, причиной стало отсутствие финансов. Известно, что она хотела стать дизайнером одежды, ее вдохновляла бабушка, которая была отличной швеей. Также Юлия работала флористом.
Вместе с родителями Юлия часто путешествовала, уверенно чувствовала себя в самолетах. Возможно поэтому в качестве первой серьезной профессии она выбрала авиацию: до начала музыкальной карьеры Юлия работала стюардессой. От должности бортпроводницы она дошла до элитного подразделения авиакомпании, куда брали девушек с высокими профессиональными навыками и привлекательной внешностью. Спустя 4 года Юлия устала от частых перелетов, дресскода, строгого пучка и бесцветного лака для ногтей. Ей хотелось творческой реализации, хотелось добавить в жизнь немного бунтарства и исполнить мечту детства.
В 2016 году Юлия выиграла Всероссийский вокальный конкурс, начала брать уроки вокала и поменяла паспорт, взяв девичью фамилию матери — Зиверт, которую она решила использовать в качестве псевдонима. Писать свое сценическое имя она предпочла латинскими буквами — Zivert.
Первую песню — «Чак» — выпустила вместе с клипом на YouTube в 2017 году, после был трек «Амнезия». В том же году Юлия присоединилась к российскому лейблу «Первое музыкальное», записала песню «Ветер перемен», которая стала саундтреком к сериалу «Чернобыль 2. Зона отчуждения», а после выпустила первый мини-альбом «Сияй».
Песни Юлии наполнены атмосферой конца 80-х — начала 90-х годов, певица неоднократно признавалась, что питает особый интерес к стилистике той эпохи. К примеру, трек «Сияй» — это чистый винтаж. В звучании практически каждой песни Zivert можно уловить ретро-нотки.
«Эта life — в кайф, когда ты сделал выбор сам»
Популярность к Юлии Сытник пришла после выхода песни Life в 2019 году. Долгое время трек занимал лидирующие позиции в чартах, завирусился в социальных сетях и откликнулся в сердцах поклонниц и поклонников.
— Life — моё состояние… состояние вдумчивых размышлений в одиночку, поэтому мы просто хотели попасть в огромный, кипящий, переливающийся миллионами огней, незнакомый мегаполис и просто затеряться в нем… оказаться лишь одиноким прохожим, сторонним наблюдателем среди судеб большого города… и одновременно быть их частью… погружаться глубоко в себя и растворять себя во фрагментах происходящего… Я сутками бродила по этому странному городу, — так в своем Instagram* артистка прокомментировала творение.
Можно сказать, что Life стал некой точкой отсчета в творчестве певицы. Подряд последовали треки, которые моментально становились хитами: «Двусмысленно», уже выпущенные, но не оцененные сразу «Зеленые волны», Beverly Hils, Credo, «ЯТЛ» и прочие. Юлия Сытник получила несколько побед на музыкальных премиях, количество ее фанатов заметно возросло. Певица выпустила два альбома: Vinyl #1 в 2019 году и Vinyl #2 в 2021 году. В 2020 году певица сосредоточилась на коллаборациях и начала записывать совместные треки с такими музыкальными исполнителями как Niletto (Fly 2), Баста («Не болей»), Дима Билан («Это была любовь»).
В декабре стало известно, что Zivert войдет в состав членов жюри шоу «Голос», премьера которого состоялась на Первом канале в январе 2024 года. В этом же месяце вышел документальный фильм «Zivert в мире веселых», посвященный созданию одноименной пластинки, которую выпустили в октябре прошлого года.
Любит спать и шашлык
Успешная музыкальная карьера принесла Юлии Сытник 15-ю строчку в списке Forbes. О личной жизни певицы мало что известно, в 2019 году она говорила, что ее сердце не свободно. С тех пор прошло много времени, но Юоия по-прежнему не рассказывает никаких подробностей. Девушка любит общаться с фанатами в соцсетях, рассказывает о своей семье, с которой у нее теплые отношения. Любит читать, слушать музыку — ей нравится Майкл Джексон и Уитни Хьюстон. Сон Юлия называет своим главным хобби. У певицы эффектная внешность, она любит эксперименты, тату и не стесняется демонстрировать стройную фигуру. Райдер певицы такой же необычный, как и она сама — к примеру, она просит 4 кг шашлыка, нарезанного кубиками. Юлия ведет здоровый образ жизни — не курит и не употребляет алкоголь.
Zivert сейчас
Интенсивный рабочий режим сказался на состоянии здоровья певицы. Летом 2023 года она начала жаловаться на плохое самочувствие и взяла паузу от концертов. В эфире «Шоу Воли» на канале ТНТ она рассказала о проблемах с шеей. 22 февраля певица Зиверт объявила, что прерывает карьеру. Она объяснилась перед своими поклонниками в специальном обращении. Сколько продлится перерыв, она не знает. Концерты отменили до осени.
— Я все это время продолжала каждый день себя разрушать, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии, — поделилась она. Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас он бьет в колокол, — сказала Юлия Сытник.
В Новосибирске концерт Зиверт должен был состояться на «Локомотив-Арене». В группе площадки во «ВКонтакте» сообщили, что мероприятие отменено.
Что еще почитать о жизни звезд
«Были вместе на Мальдивах»: Давид Манукян показал в соцсетях романтичные кадры с девушкой — кто она?
У спортсмена Дмитрия Тарасова родился четвертый ребенок. Ольга Бузова называла своего бывшего тираном.
«Вы просто типы, бездельники»: как звезда «Слова пацана» Кологривый стал королем скандалов.
* Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории России.