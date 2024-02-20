У спортсмена Дмитрия Тарасова родился четвертый ребенок. Его бывшая жена Ольга Бузова называла его тираном

Сейчас у Дмитрия Тарасова родился четвертый ребенок от нынешней жены — Анастасии Костенко.

О том, как идут дела у семейной пары и что Бузова рассказывала о «тиране Тарасове» — в материале MSK1.RU.

Брак с Бузовой: жалеет ли Тарасов?

Совместная семейная жизнь этой пары длилась менее пяти лет, и Ольга Бузова признаётся, что всё это время очень любила избранника, а он порой чуть ли не доводил ее до нервного срыва.

— Чего у нас только не было — и с чемоданом я от него уходила, и возвращалась. Мы строили отношения, мы учились. <…> Он ставил мне условия, что готовить я должна сама. Сейчас мне это непонятно, а вот ему было принципиально. Любовь это была или клиника, я уже не знаю. Мой муж был для меня главным. Если он сказал, что мне надо быть дома в 23:00, то я приходила в это время. Если опаздывала на пять минут, он мог не общаться со мной по несколько дней, доводить меня до расстройства. Сейчас я понимаю, что это манипуляция, абьюз. Под всем этим скрывался тиран, — разоткровенничалась 37-летняя телезвезда в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

