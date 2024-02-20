У спортсмена Дмитрия Тарасова родился четвертый ребенок. Его бывшая жена Ольга Бузова называла его тираном

Семь лет назад распался брак телеведущей Ольги Бузовой и бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова. По словам Ольги, разрыв произошел в не самый легкий для нее период: Тарасов, по ее словам, изгнал ее из дома лишь с одним чемоданом. С тех пор дела у обоих стали развиваться в разном направлении. Бузова стала востребованной артисткой с высокими доходами, в то время как Тарасов завершил спортивную карьеру и столкнулся с трудностями.
Сейчас у Дмитрия Тарасова родился четвертый ребенок от нынешней жены — Анастасии Костенко.
О том, как идут дела у семейной пары и что Бузова рассказывала о «тиране Тарасове» — в материале MSK1.RU.
Брак с Бузовой: жалеет ли Тарасов?
Совместная семейная жизнь этой пары длилась менее пяти лет, и Ольга Бузова признаётся, что всё это время очень любила избранника, а он порой чуть ли не доводил ее до нервного срыва.
— Чего у нас только не было — и с чемоданом я от него уходила, и возвращалась. Мы строили отношения, мы учились. <…> Он ставил мне условия, что готовить я должна сама. Сейчас мне это непонятно, а вот ему было принципиально. Любовь это была или клиника, я уже не знаю. Мой муж был для меня главным. Если он сказал, что мне надо быть дома в 23:00, то я приходила в это время. Если опаздывала на пять минут, он мог не общаться со мной по несколько дней, доводить меня до расстройства. Сейчас я понимаю, что это манипуляция, абьюз. Под всем этим скрывался тиран, — разоткровенничалась 37-летняя телезвезда в интервью Надежде Стрелец на YouTube.
Брак с Бузовой разрушила измена Тарасова с Анастасией Костенко. Конечно, это очень ранило Ольгу.
— Была такая агрессия в последний год, он не мог честно сказать. Ему сложно было прийти со словами: «Олечка, давай поговорим. Я тебя больше не люблю». Я начала его раздражать, мол, всё делаю не так. Но я была глупая в отношениях, не понимала, — рассказывала Бузова в интервью Надежде Стрелец.
Однако Тарасов говорил, что такие моменты были. По его мнению, он не раз говорил жене, теперь уже бывшей, что больше не любит ее.
— Оля, наверное, ты забыла две наши встречи. Первая была в ресторане «Чайка». Если не помнишь, вспоминай. Второй разговор был, последний для нас, в квартире, где мы жили. Я пришел и сказал: «Оля, я собираю вещи». И в глаза тебе сказал честно: «Оля, любовь прошла, я больше тебя не люблю», — рассказал Дмитрий.
Сейчас Бузова и Тарасов время от времени вспоминают друг друга в интервью и публичных высказываниях. Некоторые считают, что Тарасов пытается использовать популярность Бузовой для хайпа. Такого мнения придерживается, например, журналист Роман Миров.
— Я думаю, именно Дмитрий Тарасов хайпует на имени богинеподобной, сногсшибательной Ольги Бузовой. Я думаю, что наступил тот момент, когда он начал жалеть о том, что он расстался с Ольгой, — высказался Роман в рамках передачи «Светская хроника» для Пятого канала. Он уверен, что Тарасов продолжает держатся на волне только благодаря экс-супруге. — О нем, если бы не Ольга Бузова, вообще никто бы не вспоминал. Потому что футбол он забросил, не взяли в сборную, да и принципе футболист из него так себе. Чтобы как-то оставаться на плаву, он всегда затрагивает тему Ольги.
Стоит отметить, что во время успеха в спорте Дмитрий Тарасов получал от 1,5 до 2,2 миллиона евро за сезон. Однако после завершения спортивной карьеры его доходы значительно сократились.
Семейная жизнь с Анастасией Костенко
С 2018 года Дмитрий Тарасов состоит в браке с Анастасией Костенко. Вместе они воспитывают троих детей: четырехлетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея. Модель всегда мечтала о большой семье и видела себя в роли многодетной матери. Осенью прошлого года пара заявила о том, что ждет четвертого ребенка.
Буквально менее суток назад у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился четвертый ребенок. Роды прошли в одной из столичных клиник, где Тарасов присутствовал в родильной палате и поддерживал свою супругу во время схваток.
— Друзья, всё прошло хорошо. Чуть-чуть устал. Ребенок там лежит, спит. Мама в полном порядке, — поделился радостной новостью 36-летний спортсмен в своем блоге.
Беременность проходила без осложнений. В своих социальных сетях Анастасия Костенко делилась моментами, проведенными с детьми, и радовала поклонников своей любовью к семейной жизни. Сегодня счастливые родители объявили о рождении мальчика и получили множество поздравлений.
Несколько месяцев назад Тарасова и Костенко сравнивали семейные обстоятельства с семьей Джигана и Оксаны Самойловых, у которых тоже четверо детей. Тарасов подчеркнул, что не собирается копировать их, так как у него будет пятеро детей.
— Я ни за кем не гонюсь и живу своей жизнью, — подчеркнул Дмитрий Тарасов.
Как на новость о беременности отреагировала Бузова
В октябре, когда стало известно о четвертой беременности Анастасии Костенко, Ольга Бузова в интервью Telegram-каналу Super призналась, что рада за бывшего мужа Дмитрия Тарасова, который ждет четвертого ребенка от жены Анастасии Костенко.
— Я очень рада, мой бывший супруг мечтал о большой семье, и вот она у него есть, — сказала Бузова.
А что с личной жизнью у Ольги Бузовой?
Сейчас сердце ведущей свободно. Ольга не спешит вступать в новые отношения.
— Нужно брать инициативу в свои руки и не намеком, а прямо спросить: «Ты во сколько освобождаешься? Я за тобой заеду». Я должна ощущать, что это действительно симпатия. А при других раскладах я не хочу тратить ни свое, ни его время. Ведь самое дорогое, что есть в нашей жизни, — это время. Встречаться по принципу «стерпится — слюбится» — эта история не про меня. Ведь человек всё понимает в первые пять секунд общения, — поделилась Ольга Бузова в разговоре с журналистами в кулуарах концерта Big love show.
Последний молодой человек Ольги — блогер Дава (Давид Манукян). Они начали встречаться в 2019 году, однако в 2021 году пара рассталась. Ольга признавалась, что переживала трудности после разрыва, а также обвиняла Давида в физическом насилии и оскорблениях. В свою очередь, блогер утверждал, что причиной расставания стали несовпадения характеров.
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