«Непонятно, кто организатор»: сибиряки не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт Зиверт

— Билет я приобретала на сайте Milkconcert. Когда объявили о переносе, я решила вернуть деньги. Написала организатором с просьбой вернуть деньги, и тут началось. Написала им через обратную связь, пришел ответ, что со мной свяжется их партнер Radario. От Radario пришло письмо, что концерт не отменяется, а переносится и билеты будут действительны. Мне это не подходит, поэтому я еще раз им написала по поводу возврата денег. Они мне прислали другую почту и попросили связаться с ними. Что это за организация, не понятно. Я написала на эту почту, но ответ не поступил, — пояснила читательница НГС Вера.