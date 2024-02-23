«Непонятно, кто организатор»: сибиряки не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт Зиверт

Жители Новосибирска и ближайших регионов сообщили, что не могут вернуть деньги за билеты на отменный концерт певицы Зиверт. По словам читателей НГС, организаторы отказываются вернуть деньги, ссылаясь на то, что выступление не отменили, а перенесли.
Напомним, концерт Зиверт должен был состояться 24 февраля в «Локомотив-Арене», но певица отменила выступление из-за проблем со здоровьем. Об этом она сообщила в соцсетях. Концерты отменили не только в Новосибирске, но и других городах.
— Певица отменила все выступления до осени 2024 года по состоянию здоровья, — сказано на сайте «Локомотив-Арена».
По вопросу возврата в «Локомотив-Арене» рекомендуют обращаться к билетным организаторам по месту приобретения.
Как рассказала читательница НГС Вера, билеты на концерт она приобрела в конце января. Девушка живет в Томске, но всё равно купила билет на выступление. О том, что концерт отменили, Вера уже узнала, когда приехала в Новосибирск. Сибирячка попыталась вернуть деньги за билет, но так ничего и не добилась.
— Билет я приобретала на сайте Milkconcert. Когда объявили о переносе, я решила вернуть деньги. Написала организатором с просьбой вернуть деньги, и тут началось. Написала им через обратную связь, пришел ответ, что со мной свяжется их партнер Radario. От Radario пришло письмо, что концерт не отменяется, а переносится и билеты будут действительны. Мне это не подходит, поэтому я еще раз им написала по поводу возврата денег. Они мне прислали другую почту и попросили связаться с ними. Что это за организация, не понятно. Я написала на эту почту, но ответ не поступил, — пояснила читательница НГС Вера.
Еще одна жительница Новосибирска, Оксана, также не смогла вернуть деньги. Билет девушка приобрела на «Яндекс.Афиша», и, когда им написала, ее перенаправили в компанию Milkconcert.
— За два билета я потратила 8800 рублей, плюс на сервисный сбор «Яндекс.Афиша» ушло еще 800 рублей. В «Яндекс.Афиша» сказали, что обращаться за возвратом денег к организаторам Зиверт, и дали их почту. Я несколько раз написала на эту почту, но ответ так и не пришел. Вчера я зашла на сайт Зиверт, там был контакт организатора, я ему написала, он мне ответил, что организатор концертов в Новосибирске — компания Milkconcert. Написала туда, но мне пока не ответили. Кто организатор, вообще непонятно, — сообщала читательница НГС Оксана.
Журналист НГС через обратную связь на сайте Milkconcert направил письмо организатором с просьбой связаться с редакцией. На момент публикации ответа на сообщение или звонков из компании не поступило. Представитель певицы Зиверт тоже не ответил на звонки корреспондента. Также журналист направил запрос в «Яндекс».
Ранее в Новосибирске отменили концерты певицы Кристины Орбакайте, назначенные на 8 и 9 марта. Причина остается неизвестна.