«Била по голове рулеткой от поводка»: сибирячка набросилась на женщину в Академгородке — обе написали заявления

Инцидент случился в Академгородке Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Жительница Новосибирска сообщила о конфликте в Академгородке. Как заявила сибирячка в соцсетях, на ее пожилую мать напала женщина — родственницу якобы били рулеткой от поводка.



Сообщение о происшествии опубликовали в телеграм-канале «Сообщество Академгородка/Новосибирск» 15 июня. В нем сказано, что инцидент случился вечером 14 июня на Рубиновой между домов №6 и 7 по улице Шатурская. Сейчас девушка ищет свидетелей.



— Она бежала в сторону моей мамы, мама уступила ей дорогу, так как решила, что женщина куда-то торопится, — сказано в сообщении. — Женщина била маму целенаправленно по голове рулеткой от поводка с криками: «Я убью тебя». Моя мама в шоковом состоянии, закрывалась руками.



Уточняется, что родственница сибирячки находится в больнице. Побои, по словам девушки, якобы сняли в травмпунке, женщина написала заявление в полицию.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что проводится проверка. На место выезжал участковый уполномоченный полиции.



— В отдел полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступили заявления по данному факту, зарегистрированы в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — Сообщение из медучреждения поступало, приобщено к материалам дела. Заявления написаны взаимно, двумя женщинами встречно.



НГС также написал автору сообщения о происшествии, но на момент публикации новостного материала девушка не ответила на вопросы журналиста.