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Происшествия «Била по голове рулеткой от поводка»: сибирячка набросилась на женщину в Академгородке — обе написали заявления

«Била по голове рулеткой от поводка»: сибирячка набросилась на женщину в Академгородке — обе написали заявления

В результате одна из участниц конфликта обратилась в медучреждение

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Инцидент случился в Академгородке

Жительница Новосибирска сообщила о конфликте в Академгородке. Как заявила сибирячка в соцсетях, на ее пожилую мать напала женщина — родственницу якобы били рулеткой от поводка.

Сообщение о происшествии опубликовали в телеграм-канале «Сообщество Академгородка/Новосибирск» 15 июня. В нем сказано, что инцидент случился вечером 14 июня на Рубиновой между домов №6 и 7 по улице Шатурская. Сейчас девушка ищет свидетелей.

— Она бежала в сторону моей мамы, мама уступила ей дорогу, так как решила, что женщина куда-то торопится, — сказано в сообщении. — Женщина била маму целенаправленно по голове рулеткой от поводка с криками: «Я убью тебя». Моя мама в шоковом состоянии, закрывалась руками.

Уточняется, что родственница сибирячки находится в больнице. Побои, по словам девушки, якобы сняли в травмпунке, женщина написала заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что проводится проверка. На место выезжал участковый уполномоченный полиции.

— В отдел полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступили заявления по данному факту, зарегистрированы в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — Сообщение из медучреждения поступало, приобщено к материалам дела. Заявления написаны взаимно, двумя женщинами встречно.

НГС также написал автору сообщения о происшествии, но на момент публикации новостного материала девушка не ответила на вопросы журналиста.

Если вы стали свидетелем ситуации или знаете подробности произошедшего, просим связаться с НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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В конце мая в Новосибирске сообщили о нападении неизвестного на девушку. Полицейские начали доследственную проверку.

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