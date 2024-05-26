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Происшествия «Начал домогаться»: в Новосибирске заявили о нападении неизвестного на девушку

«Начал домогаться»: в Новосибирске заявили о нападении неизвестного на девушку

Инцидент произошел у остановки «ЦУМ» 25 мая

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Сейчас пострадавшая ищет свидетелей происшествия

В Новосибирске сообщили о нападении неизвестного на девушку. Инцидент якобы произошел в центре города.

Как рассказали очевидцы в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте», инцидент произошел примерно в 21:15 в минувшую субботу, 26 мая, в Центральном районе, неподалеку от остановки «ЦУМ».

— Неизвестный мужчина, одетый в чёрную одежду, чёрную балаклаву и с чёрным зонтом, напал сзади на девушку, начал домогаться, — говорится в посте в паблике.

Пострадавшей удалось убежать от налетчика, ведется поиски свидетелей происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сообщение о происшествии поступало в ведомство, полицейские выезжали на место ЧП, ведется доследственная проверка.

Ранее в Новосибирске завершили расследование уголовного дела о похищении подростка. Его затащили в машину угрозами, а затем забрали 250 тысяч рублей.

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