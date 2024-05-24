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Пятерых человек обвинили в похищении подростка

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Криминал Затолкали в автомобиль и избили: пятерых новосибирцев обвинили в похищении подростка на улице Ленина

Затолкали в автомобиль и избили: пятерых новосибирцев обвинили в похищении подростка на улице Ленина

У студента отобрали 250 тысяч рублей

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Инцидент случился в декабре 2023 года

В Новосибирске закончили расследование уголовного дела о похищении подростка. У него похитили 250 тысяч рублей.

16-летнего подростка, студента первого курса колледжа СибУПК, похитили на улице Ленина 18 декабря прошлого года. Как ранее писал НГС, на подростка напали вечером в районе 20:00. Ему угрожали, затащили в машину и потребовали 250 тысяч рублей. После этого студента повезли на левый берег города.

— Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору встретили ранее незнакомого молодого мужчину в одном из кафе в Железнодорожном районе города Новосибирска, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подростка несколько раз ударили по голове и туловищу. После похищения денег обвиняемые скрылись. Обвиняемыми по делу проходят пять человек. Четверо из них находятся под стражей, один — под домашним арестом.

В телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области» сообщили, что обвинение предъявлено по статьям за похищение человека (пп. «а», «в», «г», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательство (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Нападавшим от 19 до 24 лет. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

В апреле стало известно, что в Новосибирской области задержали томича, подозреваемого в преступлении 13-летней давности. Предполагается, что сибиряк похитил человека, угрожал убийством и занимался вымогательством. Следователи раскрыли подробности дела.

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Похищение человека Вымогательство Прокуратура Новосибирской области Следственный комитет НСО
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