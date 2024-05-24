Затолкали в автомобиль и избили: пятерых новосибирцев обвинили в похищении подростка на улице Ленина

Инцидент случился в декабре 2023 года Источник: «Прокуратура Новосибирской области» / Telegram











В Новосибирске закончили расследование уголовного дела о похищении подростка. У него похитили 250 тысяч рублей.



16-летнего подростка, студента первого курса колледжа СибУПК, похитили на улице Ленина 18 декабря прошлого года. Как ранее писал НГС, на подростка напали вечером в районе 20:00. Ему угрожали, затащили в машину и потребовали 250 тысяч рублей. После этого студента повезли на левый берег города.



— Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору встретили ранее незнакомого молодого мужчину в одном из кафе в Железнодорожном районе города Новосибирска, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.



Подростка несколько раз ударили по голове и туловищу. После похищения денег обвиняемые скрылись. Обвиняемыми по делу проходят пять человек. Четверо из них находятся под стражей, один — под домашним арестом.



В телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области» сообщили, что обвинение предъявлено по статьям за похищение человека (пп. «а», «в», «г», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательство (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Нападавшим от 19 до 24 лет. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.



В апреле стало известно, что в Новосибирской области задержали томича, подозреваемого в преступлении 13-летней давности. Предполагается, что сибиряк похитил человека, угрожал убийством и занимался вымогательством. Следователи раскрыли подробности дела.