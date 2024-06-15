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Происшествия Два мальчика пропали под Новосибирском — они уехали из дома накануне

Два мальчика пропали под Новосибирском — они уехали из дома накануне

Дети исчезли в Искитимском районе

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Дети пропали 14 июня

В Новосибирской области ищут пропавших 14-летнего Андрея и 9-летнего Михаила Глусцовых. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области, дети исчезли в селе Новолокти Искитимского района.

— 14 июня 2024 года уехали из дома в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.

Рост Андрея Глусцова составляет 160 сантиметров, телосложение спортивное, волосы темно-русые, глаза голубые, у подростка есть шрам на подбородке. Предположительно, мальчик был одет в голубую футболку, черные шорты, серые с красным кроссовки.

Рост Михаила Глусцова составляет 128 сантиметров, телосложение худощавое, у мальчика темно-русые волосы и короткая стрижка, глаза голубые. Ребенок также имеет шрам между бровей. Пропавший мог быть одет в черную футболку, серые шорты и сланцы.

В начале июня в Новосибирске пропала 11-летняя девочка. Позже ее нашли живой.

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ЛизаАлерт Новосибирская область Пропали дети
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