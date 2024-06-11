Ночью так и не нашли: 11-летняя девочка ушла из летнего пришкольного лагеря и пропала

В Новосибирске пропала 11-летняя Ольга Стрекалина. Девочка ушла на Шлюзе вчера, 10 июня, из пришкольного лагеря и исчезла, сообщили корреспонденту НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Новосибирской области.
Волонтеры сегодня ночью искали ребенка, но они не принесли результата.
Рост Ольги 140 сантиметров, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы рыжие. Она была одета в черную толстовку или серую ветровку с оранжево-красной жилеткой, синие джинсы, черные кроссовки. С собой у девочки была бело-зеленая сумка. Из особых примет — веснушки на лице и свежие царапины.
Если вы что-то знаете о ребенке, то позвоните в 112 или 8 (800) 700–54–52.
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