Расплата за успех: пять знаменитостей, которых настигла болезнь на пике славы

Мы знаем их в лицо, но не подозреваем, через какой ад они прошли Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Многие из нас мечтали стать знаменитостями, красоваться с экранов телевизоров и раздавать автографы. Но артисты — такие же люди, как и все, и зачастую трагедии застают их так же внезапно. Рассказываем истории актеров и актрис, на которых болезнь обрушилась на пике популярности.



Жанна Фриске

Песни в исполнении Жанны Фриске слышали все — миллионы россиян танцевали под «А на море белый песок», «Я была» и «Восточные сказки». А ведь Жанна Фриске могла никогда не выйти на сцену — в детстве будущая певица, тогда еще носившая фамилию Копылова, активно занималась танцами и художественной гимнастикой, а учиться планировала на философском факультете МГУ. Но, завалив экзамены, Жанна попала на культурологию, а затем и на журфак. Уже на третьем курсе девушка решила, что учеба не для нее — ведь к тому моменту она уже вовсю работала с «Блестящими».

Источник: Жанна Фриске / Vk.com











Правда, сначала Жанна стала хореографом артисток. Молодой человек девушки познакомил ее с продюсерами «Блестящих», и вскоре она уже ставила коллективу танцевальные номера и готовила для них костюмы.



В один из рабочих дней продюсер «Блестящих» Андрей Громов вдруг понял, что Жанна тоже отлично смотрелась бы на сцене: яркая внешность, приятный голос, талант к танцам — у красавицы было всё для того, чтобы выйти перед публикой, а не прятаться на вторых ролях.

Источник: Жанна Фриске / Vk.com











В мае 1997 года Жанна стала четвертой участницей группы. Тогда же девушка выбрала себе псевдоним Фриске — в честь своей бабушки. Поначалу отец девушки воспринял идею стать певицей в штыки, но моментальный успех квартета оказался настолько ошеломительным, что стало понятно — девушка нашла свою дорогу в жизни.



В «Блестящих» Жанна Фриске записала четыре альбома: «Просто мечты», «О любви», «За четыре моря» и «Апельсиновый рай». Другие девушки на проекте то и дело менялись, и последнюю пластинку Жанна Фриске записывала уже в полностью обновленном составе «Блестяшек».

Источник: Жанна Фриске / Vk.com











Еще выступая с командой «Блестящих», Жанна Фриске начинала выпускать сольные песни — дебютный клип «Лечу в темноту» увидел свет в 2001 году, за три года до «Апельсинового рая». Но тогда песня прошла незаметно. В отличие от трека «Ла-ла-ла», который вышел три года спустя и взорвал все радиочарты.



С тех пор карьера Жанны Фриске стремительно пошла в гору — осенью 2005-го певица стала лауреатом премии «Песня года» за хит «Где-то летом», затем ту же премию она получила за песню «Мама Мария» и «А на море белый песок». Ну а после «Малинок», записанных вместе с «Дискотекой Аварией», о Жанне Фриске узнали даже самые далекие от поп-музыки люди.

Источник: Жанна Фриске / Vk.com











Также звезда часто появлялась на различных телешоу: от суровых реалити вроде «Последнего героя» до популярнейшего в свое время ледового шоу «Ледниковый период». Звезда успела сняться и в «Дозорах» Бекмамбетова, и в популярной комедии «О чем говорят мужчины», и в других фильмах.

Источник: Жанна Фриске / Vk.com











К 2013 году Жанну Фриске знали все — к этому времени звезда уже нашла любовь всей своей жизни Дмитрия Шепелева и готовилась стать мамой. Но счастье длилось недолго. Вскоре после рождения первенца она узнала о страшном диагнозе — врачи сообщили Жанне Фриске, что у нее неоперабельная опухоль головного мозга.

Ходят слухи, что о болезни Жанне рассказали еще во время беременности. Якобы тогда врачи предложили экстренно провести химеотерапию, но будущая мама не рискнула здоровьем малыша.

Вскоре после родов артистка рассказала о недуге. Спасти Жанну Фриске пыталась вся страна — Первый канал объявил о сборе средств, и фанаты певицы смогли собрать больше 66 миллионов рублей на лечение.

Источник: Жанна Фриске / Vk.com











К сожалению, некоторые болезни не вылечить ни за какие деньги. С помощью врачей Жанна Фриске смогла прожить полтора года, но в 2015 году состояние артистки резко ухудшилось. Последние несколько месяцев жизни звезда провела в коме и ушла из жизни 15 июня 2015 года.



Кристофер Рив

Сегодня при мысли о Супермене в голове фанатов сразу всплывает образ Генри Кавилла — бессменного «Человека из стали» с 2013 года. Однако задолго до фильма Зака Снайдера каноничным Суперменом считался Кристофер Рив, ставший легендой кинокомиксов.

Источник: Кристофер Рив — герой двадцатого века / Vk.com











Будущий Супермен еще в детстве полюбил сцену и с девяти лет выступал в молодежных спектаклях. В шестнадцать лет подростку повезло выступить вместе с театральной труппой на сцене фестиваля искусств в Массачусетсе, где его игру высоко оценила пресса и публика. Тогда Кристофер Рив понял, что хочет стать настоящим актером.



Родители взяли с Кристофера слово, что он не станет актером, пока не получит высшее образование. Он согласился и поступил в престижный Корнельский университет. Видимо, давая обещания, он скрестил пальцы — во время учебы Рив то и дело участвовал в студенческих постановках, а затем и вовсе бросил учебу и поступил в школу искусств. Преподаватели сразу заметили его талант и перевели Кристофера в продвинутый класс, где он учился вместе с другим выдающимся актером Робином Уильямсом.

Источник: Кристофер Рив — герой двадцатого века / Vk.com











Спустя всего четыре года после того, как он получил корочку актера, Кристофер Рив «вытянул золотой билет» в жизнь — начинающий актер успешно прошел кастинг на роль Супермена. Чтобы соответствовать герою, будущая звезда буквально не выходила из зала и набрала 14 килограммов мышечной массы, чтобы сниматься без накладных бицепсов.



В 1978 году на следующее утро после премьеры Кристофер Рив проснулся звездой. Актера звали на все телешоу и общественные мероприятия, а Британская академия кино и телевидения признала его самым выдающимся новичком в кино.

Источник: Кристофер Рив — герой двадцатого века / Vk.com











Затем последовали еще три части «Супермена», однако из-за сомнительных решений продюсеров последние два фильма оказались провальными, и Кристофер Рив отказался от роли Супергероя.



Но, как можно догадаться, без работы актер не остался — со звездой хотели поработать все студии, и Кристофер Рив бросился искать для себя новые образы в кино. Самой выдающейся стала роль в мелодраме «На исходе дня»(18+) — картину восемь раз номинировали на Оскар.

Источник: кадр из фильма «На исходе дня», реж. Джеймс Айвори, 1993 г.











В 1995 году Кристофер Рив сыграл парализованного полицейского. Эта роль стала для актера пророческой. В этом же году звезда участвовал в соревнованиях по конному спорту. Неудачно упав с лошади, Кристофер Рив травмировал позвоночник и навсегда остался парализованным.



После падения актер не мог двигать телом ниже плеч, самостоятельно дышать и говорить — для речи Кристофер Рив использовал специальный аппарат, вставленный в трахею.

Источник: wikipedia.org











Осознав, в какую беду попал, Кристофер Рив не захотел жить — актер с ужасом представлял, что станет обузой для своей семьи. Но после встречи с женой и детьми он понял, что они нуждаются в нем, и решил бороться до конца.



После травмы «Супермен» продолжил сниматься в кино и выступать на телевидении. Но главной целью Кристофера Рива стала помощь людям, попавшим в такую же беду. Актер учредил фонд, посвященный исследованиям паралича, и всячески привлекал внимание общественности к проблеме людей с ограниченными возможностями.



В парализованном состоянии актер прожил девять лет и умер от остановки сердца в октябре 2004 года. Позже Калифорнийский университет сделает заявление о том, что «Кристофер сделал для продвижения исследований травм спинного мозга и других неврологических расстройств больше, чем любой другой человек до и после него».



Майкл Джей Фокс

У многих одним из любимых фильмов детства стал «Назад в будущее» — приключения Дока и Марти Макфлая в культовой фантастической комедии, кажется, смотрели все.



А ведь роль могла и не достаться харизматичному Майклу Джею Фоксу. В то время начинающий актер вовсю трудился в ситкоме «Семейные узы», и продюсер шоу запретил ему сниматься еще и в фильме «Назад в будущее».

Источник: кадр из сериала «Семейные узы», создатель Гари Дэвид Голдберг, 1982 г.











Тогда режиссер взял на роль приятеля Дока другого актера, Эрика Штольца. Но вскоре съемки остановили — оказалось, что новоиспеченный Макфлай не способен придать герою нужного обаяния.



После уговоров продюсеры согласились отпустить Майкла Джея Фокса сниматься в картине, но при одном условии — с 10 до 18 он обязан работать над ситкомом, а ночью, так уж и быть, может появиться на площадке «Назад в будущее».



Из-за такого графика артист несколько месяцев работал ежедневно до половины третьего ночи семь дней в неделю. Но изнурительный труд окупился с лихвой — картина стала настоящим хитом, а два продолжения окончательно закрепили за актером статус звезды Голливуда.

Источник: кадр из фильма «Назад в будущее», реж. Роберт Земекис, 1985 г.











Именно тогда, на пике популярности, актер узнал о своей болезни. В 1990 году, когда вышел третий фильм «Назад в будущее», у Майкла Джея Фокса появились первые симптомы болезни Паркинсона. Актер решил проигнорировать проблему и обратился к врачам только спустя год. Прогноз врачей оказался неутешительным — артисту дали максимум десять лет «нормальной» жизни, после чего он уже не сможет себя контролировать.



После диагноза врачей Майкл Джей Фокс впал в депрессию. Актер отказался от лечения, с головой ушел в работу, а в свободное время топил горе в алкоголе.

Источник: «Майкл Джей Фокс» или «Марти МакФлай» / Vk.com











Уже тогда болезнь Паркинсона давала о себе знать, но звезда скрывал симптомы как мог — например, когда у него начинали трястись руки, он старательно прятал тремор, притворяясь, что поправляет волосы.



Спустя несколько лет запойной жизни артист решился на лечение. Он бросил пить и начал противостоять болезни, благодаря чему смог сниматься в кино еще семь лет. Близкие сплотились вокруг Майкла — болезнь не смогла разрушить отношения актера, и уже после постановки диагноза у него родились три дочери.



В 2000 году актер решил завязать с карьерой актера — из-за болезни он уже не мог продолжать работу, и артисту пришлось уйти из сериала «Спин-Сити» между третьим и четвертым сезонами. С тех пор актер полностью посвятил себя помощи пострадавшим от Паркинсона и исследованию болезни.

Источник: realmikejfox / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Майкл Джей Фокс всё еще жив и даже продолжает радовать фанатов, периодически появляясь на экранах в эпизодических ролях, а его фонд собирает миллионы долларов на исследование болезни Паркинсона.



Анастасия Заворотнюк

Роль будущей телезвезды, кажется, была заготовлена для Анастасии Заворотнюк уже с рождения. Появившись в семье телережиссера и театральной актрисы, юная Настя с малых лет оказалась окружена актерами, музыкантами и режиссерами, то и дело появлявшимися в гостях у родителей.



После школы девушка попыталась учиться в педагогическом вузе, но сразу поняла, что это не для нее. Всего спустя год Анастасия Заворотнюк отправилась в Москву и поступила в театральный институт, пускай экзамены и дались девушке лишь со второй попытки.

Источник: Анастасия Заворотнюк / Vk.com











Первое время начинающей актрисе мешали комплексы, но постоянные тренировки и работа над собой помогли ей справиться со стеснением, и уже на третьем курсе МХАТа девушка дебютировала в Московском театре Олега Табакова, где вскоре построила успешную карьеру актрисы театра.



В «Табакерке» Заворотнюк проработала десять лет — с 1993 по 2003 год. За это время она сыграла в 29 спектаклях театра, а также успела сыграть в нескольких фильмах, оставшихся незамеченными.



Главным успехом в карьере актрисы стала роль в ситкоме «Моя прекрасная няня». Изначально Анастасия Заворотнюк отнеслась к кастингу без энтузиазма — девушку позвали в сериал, о котором она ничего не знала, по телефону. Ничего не зная о героине и сюжете шоу, актриса всё же получила главную роль, а с ней — всероссийскую известность.

Источник: Анастасия Заворотнюк / Vk.com











В итоге Няня Вика стала самым популярным образом актрисы, и ни одна последующая роль в кино и на телевидении не смогла затмить эту роль. Уже после закрытия шоу Анастасия Заворотнюк постоянно появлялась в самых разных телешоу: вела «Танцы со звездами» и «Ледниковый период», участвовала в «Двух звездах» и «Форт Боярде», а также продолжила выступать в театре.



В 2019 году актриса внезапно перестала появляться на сцене. Спустя несколько месяцев после того, как Заворотнюк пропала, близкие артистки признались, что она проходит лечение.

Источник: Анастасия Заворотнюк / Vk.com











В интернете начали ходить самые разные слухи о болезни артистки. Точный диагноз удалось узнать только через год — Анастасия Заворотнюк боролась с агрессивной формой опухоли мозга.



После этого в СМИ то и дело стали появляться новости о здоровье актрисы: гримерша «Моей прекрасной няни» рассказывала о «первых звоночках» болезни — якобы еще во время съемок звезда иногда падала в обморок. На странице, посвященной поддержке артистки, появлялись фейковые записи якобы от самой Заворотнюк, а заметки о выздоровлении и рецидивах чередовали друг друга.

Источник: Анастасия Заворотнюк / Vk.com











Сама же Анастасия Заворотнюк так и не вышла на связь со своими фанатами. После продолжительной болезни актриса скончалась в мае 2024 года на 54-м году жизни.



Эмилия Кларк

В 2010 году имя Эмилии Кларк узнали миллионы зрителей по всему миру. Роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» сделала начинающую актрису из Лондона всемирно известной. Долгое время зрительницы по всему миру завидовали успеху девушки. Пока Эмилия Кларк не призналась, что прошла через невыносимые муки во время съемок и едва не умерла между первым и вторым сезонами.

Источник: кадр из сериала «Игра престолов», шоураннер Дэвид Бениофф, 2011 г.











Проблемы со здоровьем начались у Эмилии еще в подростковом возрасте. Во время учебы актриса то и дело страдала от головокружений и низкого давления. Однако юная студентка не придавала значения своему здоровью — ей казалось, что она просто переутомляется. Не смутила будущую звезду и мигрень, которая обрушилась на нее в 14 лет, — из-за нее Эмилия два дня не могла встать с кровати, но в больницу так и не обратилась.



В начале 2011 года, когда первый сезон «Игры престолов» только появился на экранах, Эмилия Кларк не справлялась с вниманием со стороны прессы и фанатов. Давление казалось для начинающей актрисы невыносимым — ведь до этой роли в сериале она почти нигде не играла.



Источник: emilia_clarke / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Для снятия стресса девушка начала заниматься спортом, и во время одного из занятий ей резко стало плохо. Актриса сползла на пол туалета, не в силах подняться из-за сильнейшей головной боли.



Пока Эмилия пыталась оставаться в сознании, вспоминая диалоги из «Игры престолов», ее нашли случайные люди и вызвали скорую. В больнице врачи диагностировали у актрисы опасный для жизни инсульт — от подобных разрывов артерии моментально погибают около трети пациентов, вспоминала потом Эмилия Кларк.

Источник: emilia_clarke / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Следующий год оказался для девушки адом. 24-летняя Эмилия едва могла выносить боль, плохо видела и первое время не могла даже вспомнить свое имя. Когда актриса поняла, что не помнит, как ее зовут, она пришла в ужас — как она запомнит текст роли, если не помнит ничего о себе.



В некоторые дни боль Эмилии Кларк становилась настолько ужасной, что она просила врачей дать ей умереть. Но время шло, и девушке пришлось вернуться к работе — через месяц актрису выписали из больницы, и она отправилась на съемки второго сезона.



Во время работы и интервью Эмилия принимала морфин, а после теряла сознание в отеле от усталости. Прогнозы врачей оставались неутешительными — медики завили, что в мозгу девушки есть еще одна аневризма, которая может дать о себе знать в любое время.

Источник: emilia_clarke / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











И это время наступило в 2013 году. На этот раз Эмилия Кларк перенесла сразу несколько операций. Актриса признавалась, что тогда выздоровление проходило еще тяжелее — из ее головы торчал дренаж, а часть черепа заменили титановой пластиной.



За месяц нескончаемых мук в больнице девушка потеряла всякую надежду на выздоровление. У Эмилии часто случались панические атаки и развилась тревожность. Вернувшись к работе снова, актриса еще долгое время не могла восстановиться. Во время одного из интервью у Эмилии так сильно разболелась голова, что она решила, что умирает прямо в эфире.

Источник: emilia_clarke / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но, несмотря на адские муки, Эмилия Кларк справилась с болезнью и рассказала о ней лишь в 2019 году. После признания девушки в шоке оказались не только фанаты — даже коллеги по съемочной площадке не подозревали о том, через что проходила актриса.

