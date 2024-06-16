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Лето Страна и мир обзор «Крымский мост повредить можно, но разрушить нереально». Разбираемся с экспертами, какой путь на пляжи Тавриды безопаснее всего

«Крымский мост повредить можно, но разрушить нереально». Разбираемся с экспертами, какой путь на пляжи Тавриды безопаснее всего

Одни утверждают, что лучше ехать через мост, другие — по новым территориям. А что на самом деле?

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На Крымский мост просто приятно посмотреть

Несмотря на то что многие россияне боятся ехать в Крым, отели и санатории полуострова постепенно заполняются первыми отпускниками. На пляжах уже вовсю загорают, а главное — купаются. Из-за аномально жаркого июня вода Черного моря прогрелась до +21... +22 градусов.

Но приехали пока далеко не все желающие. Часть туристов, особенно с детьми, сомневается: безопасно ли отдыхать на полуострове? А если всё же ехать, то какой путь выбрать, чтобы добраться без проблем: по Крымскому мосту или сухопутный через «новые территории»: Ростов-на Дону — Таганрог — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Джанкой?

На каком маршруте меньше угрозы? Где дорога короче и комфортнее? Эти вопросы журналист MSK1.RU задала военному эксперту Дмитрию Корневу, основателю сайта MilitaryRussia.Ru.

Загруженность Крымского моста зависит от времени — ночью машин меньше, в выходные машин больше и от перекрытия моста из-за угрозы безопасности. Можно проскочить за полчаса с проверкой, а можно застрять на несколько часов

Гарантии нет

— Нужно понимать, что полной гарантии безопасности нет ни на одном из двух основных путей в Крым: и Крымский мост, и места пропуска автомобилей на сухопутном маршруте уже подвергались ракетным обстрелам, а мост — еще и атаке с моря, — говорит Дмитрий Корнев. — Поэтому туристам нужно четко осознавать перед планированием путешествия, что риски есть. Конечно, в подавляющем большинстве случаев всё заканчивается благополучно: угрозы не перерастают в атаки, а атаки успешно отражают наши силы ПВО. Но опасность всегда есть. И на каждом из маршрутов имеются преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать.

8 октября 2022 года грузовик, начиненный гексогеном, взорвался на Крымском мосту, обрушив два пролета автомобильного полотна по направлению к полуострову. Из-за возникшего пожара на железнодорожной части моста загорелся состав с топливом. Жертвами террористического акта стали пятеро человек: шофер грузовика, водитель и три пассажира легковой машины. К 5 декабря поврежденные полеты Крымского моста были восстановлены. 7 июля 2023 года два надводных дрона атаковали автомобильную часть Крымского моста, разрушив один пролет в направлении Тамани и частично повредив второй. Жертвами террористического акта стали муж и жена, направлявшиеся в своем автомобиле в Крым, их дочка выжила, но получила серьезные ранения. Автомобильное движение по полностью восстановленной части моста было открыто 14 сентября. В 2023 году сухопутный путь в Крым несколько раз подвергался ракетным атакам. Чонгарский мост — дамба с автомобильной магистралью над озером Сиваш, соединяющая Херсонскую область и крымский Джанкой — в первый раз был поврежден 22 июня. А 7 августа мост был разрушен в результате ракетной атаки, и автомобильное движение по нему прекратилось. В обоих случаях обошлось без жертв. С 15 августа 2023 года Чонгарский мост открыт после ремонта.

Мост — это цель

«Через пять минут после заезда в Керчь мост остановили — началась ракетная атака. В Керчи было громко! Потом узнали, что все сбили, но паромы посекло осколками. Пронесло!» — описывает Игорь С. свой опыт проезда по Крымскому мосту 29 мая.

Подобных эмоциональных сообщений в чате телеграма «Крымский мост» хватает. «Фу-у-ух! Отбой! Попаданий нет. Мост цел. Все живые, здоровые. ПВО — герои!» Или вот: «Пошумело знатно — аж стекла дрожали!»

Как сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, 29 мая 2024 года была отражена самая массированная воздушная атака на Крымский мост — 10 ракет ATACMS. Все они были сбиты. От их обломков пострадали два парома Керченской морской переправы.

— Крымский мост — это давняя цель, попытки ударить по нему уже были, были и попадания. И безусловно, атаки на мост будут продолжаться, — считает военный эксперт Дмитрий Корнев. — Это, прежде всего, операция устрашения, запугивания, ведь полностью разрушить мост практически невозможно.

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И если прикидывать, какая цель скорее всего будет атакована, то с этой точки зрения сухопутный маршрут по новым территориям не представляет такого интереса для ВСУ, как Крымский мост.

— По транспортным артериям специально никто не стреляет: они неинтересны как цели, — объясняет военный эксперт Дмитрий Корнев. — Но тем не менее автомобильные пункты перехода с новых территорий в Крым были несколько раз обстреляны. Были и попадания, например в Чонгарский мост. К счастью, без жертв.

По данным Росавтодора, 28 марта число автомобилей, проехавших в Крым по сухопутному маршруту, впервые превысило число машин, выбравших в тот же день Крымский мост. Летом же, по мнению специалистов в транспортном ведомстве, большинство туристов выберет для путешествия на полуостров Крымский мост. Но и на новых территориях в «высокий сезон» ожидается 2–3 миллиона автотуристов. А вот водители грузовиков могут добраться до полуострова только по этому пути: по Крымскому мосту им проезд закрыт.

Самый защищенный морской объект

Крымские пляжи уже заполняются туристами, приехавшими по Крымскому мосту. Вода у побережья Гурзуфа — +22 градуса, отлично освежает

— Безопасность Крымского моста сегодня, с учетом опыта прошлых терактов, выстроена довольно серьезно, — считает военный эксперт Дмитрий Корнев. — Во-первых, он полностью закрыт ПВО, цели обнаруживаются быстро, на угрозы реагируют оперативно. К тому же мост повредить можно только частично, но целиком его обрушить нереально.

В Коктебеле в этом сезоне туристов будет на порядок меньше: городская набережная на капитальном ремонте и подход к большинству пляжей закрыт

Довольно надежно, по мнению эксперта, защищена и железнодорожная часть Крымского моста.

— Автомобилисты могут выбирать, как ехать в Крым, могут принимать самостоятельные решения в пути. А пассажиры поездов доверяют свою безопасность железнодорожникам, — говорит Дмитрий Корнев. — Но на Крымском мосту у них, на мой взгляд, более защищенная позиция. Они высоко от моря, откуда исходит опасность нападения с помощью дронов и катеров.

Что касается сухопутного пути по новым территориям, то от КПП Ростова-на-Дону до КПП Джанкоя он занимает 400 километров. И такой маршрут полностью защитить от воздушных атак невозможно.

На участке от Мариуполя до границы с Ростовской областью дорогу расширяют до четырех полос. Срок ввода — 2025 год

— По маршруту идет большой военный трафик, поэтому он прикрыт системами ПВО, — говорит военный эксперт Дмитрий Корнев. — Самые защищенные участки — те, что нужны военным: большие транспортные узлы, КПП, крупные города. Они могут быть объектами ударов, поэтому их желательно проходить оперативно. И пункты досмотра на трассе так же закрывают по угрозе, как и Крымский мост — приходится ждать отмены воздушной тревоги и начала движения.

По мнению Олега Володина, администратора телеграм-канала «Крымский мост», во время тревоги нет большой разницы по времени и безопасности на мосту и на сухопутном пути:

— Если во время движения через новые территории будет закрытие КПП по угрозе, разница лишь в том, что вокруг вас будут не заборы, а поля. А процедура совершенно та же.

Комфорт и непредвиденные обстоятельства

По Крымскому мосту с ветерком

За шесть лет своего существования Крымский мост стал привычным маршрутом. И несмотря на опасения, его выбирает большинство туристов, направляющихся на полуостров. Во-первых, это интересный объект и проехать по нему любопытно. Во-вторых, это быстро: хоть Крымский мост и является самым длинным в Европе, пройти 19 километров и досмотр можно довольно оперативно.

— Крымский мост уже понятный объект, региональный, то есть из одного субъекта России ты перемещаешься в другой. На мосту много полиции, охраны, пункты проверки, поэтому есть уверенность, что террористы через него не поедут, оружие не повезут, — говорит военный эксперт Дмитрий Корнев. — А новые территории пока не очень понятная местность. Да, это уже Россия, но слишком мало времени прошло, чтобы быть полностью уверенным в безопасности на протяжении всего пути. К тому же вы едете по зоне недавних боевых действий и до линии фронта не так уж и далеко. Вероятность появления ДРГ до сих пор сохраняется. Конечно, есть блокпосты военных, посты ДПС, но не на всём маршруте. Везде ли соблюдается законность? У меня такой уверенности нет.

Новые дороги Крыма

Что же касается комфорта, то в этом случае Крымский мост пока выигрывает у сухопутного маршрута. Пока на новых территориях навигаторы работают со сбоями, не действуют страховки ОСАГО и КАСКО, мобильные телефоны работают в роуминге. Не везде есть банкоматы и кафе. Но большинство дорог уже с новым покрытием, есть сети АЗС, специальные места для стоянок, удобная дорожная навигация.

На пропускных пунктах нужны полные пакеты документов: паспорта, свидетельства о рождении детей, документы на автомобиль. Лимитов на перевоз алкоголя и других товаров народного потребления нет. Проверка может занять от 30 минут до 2 часов. Снимать военные объекты, колонны военных машин и технику запрещено!

— Подводя итог, считаю, что пока безопасней и удобнее ехать на полуостров по Крымскому мосту, а не сухопутным маршрутом, — говорит военный эксперт Дмитрий Корнев. — Ну а о полной безопасности можно будет говорить только после окончания СВО.

Ну а наши туристы не теряют времени даром в пробках на Крымском мосту — на прошлой неделе было сделано и принято четвертое предложение руки и сердца с июля 2023 года. А в Краснодарском крае родился малыш, зачатый туристами в пробке на мосту.

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