Религия 350 рублей за килограмм: как в Новосибирске разбирали баранов для празднования Курбан-байрам — фото
350 рублей за килограмм: как в Новосибирске разбирали баранов для празднования Курбан-байрам — фото
Молитва прошла рано утром
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Новосибирские мусульмане сегодня, 16 июня, утром отметили Курбан-байрам. Они собрались рано утром в мечетях для молитв, а после разобрали баранов, которых принесут в жертву. Фотокорреспонденте НГС Александр Ощепков побывал на богослужении в мечети на улице Красин и посмотрел как покупают животных. Баранов продавали по 350 рублей за килограмм.
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