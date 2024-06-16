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Религия 350 рублей за килограмм: как в Новосибирске разбирали баранов для празднования Курбан-байрам — фото

350 рублей за килограмм: как в Новосибирске разбирали баранов для празднования Курбан-байрам — фото

Молитва прошла рано утром

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Курбан-байрам отмечают в память жертвоприношения пророка Ибрахима.

Новосибирские мусульмане сегодня, 16 июня, утром отметили Курбан-байрам. Они собрались рано утром в мечетях для молитв, а после разобрали баранов, которых принесут в жертву. Фотокорреспонденте НГС Александр Ощепков побывал на богослужении в мечети на улице Красин и посмотрел как покупают животных. Баранов продавали по 350 рублей за килограмм.

Сегодня — один из главных праздников мусульман
Праздник будет проходить несколько дней. С 16 по 19 июня.
Мясо барана, по традициям, должны разделить на три части: первую семья оставляет себе, одну отдает нуждающимся родственникам, а третью — беднякам
Как верят мусульмане, праздник пошел из истории, когда Аллах приказал пророку Ибрахиму принести в жертву самое дорогое — собственного сына. Пророк не мог ослушаться Творца и собрался зарезать Исмаиля, однако в последний момент Аллах ниспослал барашка вместо ребенка.
Баранов продавали на площади
В некоторых регионах России в первый день Курбан-байрам выходной
Ночь накануне Курбан-байрама верующие должны провести в молитвах и читать Коран. А утром мужчины приходят на коллективное богослужение.
Баранов принесут в жертву
В Новосибирске живет много мусульман

Скоро православные отметят праздник Троицы. В этом году дата выпадает на 23 июня. Рассказываем об этом празднике, его традициях и приметах.

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