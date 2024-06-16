350 рублей за килограмм: как в Новосибирске разбирали баранов для празднования Курбан-байрам — фото

Новосибирские мусульмане сегодня, 16 июня, утром отметили Курбан-байрам. Они собрались рано утром в мечетях для молитв, а после разобрали баранов, которых принесут в жертву. Фотокорреспонденте НГС Александр Ощепков побывал на богослужении в мечети на улице Красин и посмотрел как покупают животных. Баранов продавали по 350 рублей за килограмм.