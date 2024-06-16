Игнорируют ледяные горки: белые медведи в 30-градусную жару развалились на солнце — видео из зоопарка

В зоопарке Новосибирска белые медведи развалились на солнце и мало двигаются. Сегодня в городе аномальная жара. Как рассказывает корреспондент НГС Илья Большаков, медведи не выглядят довольными погодой.
На видео можно заметить, что Белка и Стрелка лениво лежат, пока Герда играет с игрушкой на другой стороне. В жару медведям посыпают лед и охлаждают воду. Но на видео медведи ко льду не подходят.
В телеграм-канале Новосибирского зоопарка рассказали, что белые медведи чувствуют себя прекрасно. Они много плавают в бассейне в вольере.
Посетители зоопарка спасаются от жары с помощью поливалок, которые установили на некоторых дорожках.
Вчера в Новосибирском зоопарке сняли забавное летнее видео с орангутаном Бату. Примат уселся в гамаке и решил понаблюдать за посетителями площадки.