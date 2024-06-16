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Животные Игнорируют ледяные горки: белые медведи в 30-градусную жару развалились на солнце — видео из зоопарка

Игнорируют ледяные горки: белые медведи в 30-градусную жару развалились на солнце — видео из зоопарка

Посетители остужаются с помощью поливалок

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13 комментариев
В центре Новосибирска сейчас +29 градусов

В зоопарке Новосибирска белые медведи развалились на солнце и мало двигаются. Сегодня в городе аномальная жара. Как рассказывает корреспондент НГС Илья Большаков, медведи не выглядят довольными погодой.

На видео можно заметить, что Белка и Стрелка лениво лежат, пока Герда играет с игрушкой на другой стороне. В жару медведям посыпают лед и охлаждают воду. Но на видео медведи ко льду не подходят.

В телеграм-канале Новосибирского зоопарка рассказали, что белые медведи чувствуют себя прекрасно. Они много плавают в бассейне в вольере.

Видео было снято сегодня, 16 июня

Посетители зоопарка спасаются от жары с помощью поливалок, которые установили на некоторых дорожках.

Новосибирцы спасаются от жары

Вчера в Новосибирском зоопарке сняли забавное летнее видео с орангутаном Бату. Примат уселся в гамаке и решил понаблюдать за посетителями площадки.

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Медведи Новосибирск Жара Лето
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