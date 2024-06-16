Игнорируют ледяные горки: белые медведи в 30-градусную жару развалились на солнце — видео из зоопарка

В центре Новосибирска сейчас +29 градусов Источник: Илья Большаков / NGS.RU











В зоопарке Новосибирска белые медведи развалились на солнце и мало двигаются. Сегодня в городе аномальная жара. Как рассказывает корреспондент НГС Илья Большаков, медведи не выглядят довольными погодой.

На видео можно заметить, что Белка и Стрелка лениво лежат, пока Герда играет с игрушкой на другой стороне. В жару медведям посыпают лед и охлаждают воду. Но на видео медведи ко льду не подходят.

В телеграм-канале Новосибирского зоопарка рассказали, что белые медведи чувствуют себя прекрасно. Они много плавают в бассейне в вольере.

Видео было снято сегодня, 16 июня Источник: Илья Большаков/ NGS.RU

Посетители зоопарка спасаются от жары с помощью поливалок, которые установили на некоторых дорожках.



Новосибирцы спасаются от жары Источник: Илья Большаков / NGS.RU