Орангутан Бату лениво развалился в гамаке перед гостями Новосибирского зоопарка — смотрим забавное видео

Примата сняли на видео Источник: Новосибирский зоопарк/t.me











В Новосибирском зоопарке сняли забавное летнее видео с орангутаном Бату. Примат уселся в гамаке и решил понаблюдать за посетителями площадки.



Кадры с известным обитателем зоопарка разместили в телеграм-канале учреждения.

По словам сотрудников зоопарка, Бату устроился на своем любимом гамаке Источник: Новосибирский зоопарк/t.me

— Бату наблюдает за гостями из своего любимого гамака, — указали в подписи к видео в зоопарке.



Орангутаны стали частью коллекции Новосибирского зоопарка в 2008 году. Бату родился в 1999 году, его доставили из Чехии. Еще один примат — Захар 2000 года рождения, поступил из Московского зоопарка. В 2021 году Новосибирск готовился принять титул новогодней столицы России, и городская администрация предложила выбрать талисман из числа обитателей зоопарка — им едва не стал Бату.

