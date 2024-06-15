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Животные Орангутан Бату лениво развалился в гамаке перед гостями Новосибирского зоопарка — смотрим забавное видео

Орангутан Бату лениво развалился в гамаке перед гостями Новосибирского зоопарка — смотрим забавное видео

Бату наблюдает за посетителями во время летнего отдыха

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Примата сняли на видео

В Новосибирском зоопарке сняли забавное летнее видео с орангутаном Бату. Примат уселся в гамаке и решил понаблюдать за посетителями площадки.

Кадры с известным обитателем зоопарка разместили в телеграм-канале учреждения.

По словам сотрудников зоопарка, Бату устроился на своем любимом гамаке

— Бату наблюдает за гостями из своего любимого гамака, — указали в подписи к видео в зоопарке.

Орангутаны стали частью коллекции Новосибирского зоопарка в 2008 году. Бату родился в 1999 году, его доставили из Чехии. Еще один примат — Захар 2000 года рождения, поступил из Московского зоопарка. В 2021 году Новосибирск готовился принять титул новогодней столицы России, и городская администрация предложила выбрать талисман из числа обитателей зоопарка — им едва не стал Бату.

Недавно в Новосибирском зоопарке родились лесные котята. Детеныши устроили игры в вольере и попали на видео.

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